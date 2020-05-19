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百度Q1獲利年增219% 將回購股票10億美元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
百度董事長兼CEO李彥宏表示，受疫情期間百度營收僅下降7％，獲利逆勢成長，主要得益於多元化的收入來源。照片／百度圖庫
百度董事長兼CEO李彥宏表示，受疫情期間百度營收僅下降7％，獲利逆勢成長，主要得益於多元化的收入來源。照片／百度圖庫

大陸網路搜尋引擎百度今（19）日發布未經審計的第1季財務報告，營收人民幣225億元，年降7%；在非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，獲利人民幣31億元，年增219%。

每經網報導，從營收結構來看，百度第1季的網路營銷營收為人民幣142億元，年降19%；包括愛奇藝會員服務、雲服務及智慧設備業務等在內的其他營收為人民幣83億元，年增28%。研發支出為人民幣44億元，年增7%。

從業務來看，第一季度裡百度App提供新冠肺炎疫情相關資訊，平均每天有超過10億人次通過百度了解疫情，推動百度App流量和用戶時長強勁增長。

財報發布後，百度盤後股價上漲10.14%。公司宣布，董事會已經批准推出新的股票回購計畫，將在2021年7月1日之前回購至多10億美元的百度股票。

百度董事長兼CEO李彥宏表示，受疫情影響人們均居家隔離，百度營收僅下降7％。這主要得益於多元化的收入來源，包括面向各行各業的營銷服務、AI新業務和愛奇藝。隨著國內情逐步得到控制，線下活動正在逐步恢復，百度也將在經濟復甦中受益。

百度第1季以人工智能為核心的各項創新業務發展迅猛，旗下品牌小度的表現亮眼。騰訊證券報導，3月，小度助手在小度第一方設備上的語音交互次數達到33億次，是去年同期五倍。小度助手語音交互總數達到65億，是去年同期的三倍。

據IDC、Strategy Analytics、Canalys三家市場研究公司調研顯示，小度智慧螢幕是2019全球出貨量最大的帶螢幕音箱。此外，抖音、快手、Bilibili 和全民K歌，均加入小度助手技能商店。財報顯示，技能商店目前提供超過3,800個技能，種類豐富，包括教育、視頻、在線遊戲和直播等。

百度 人民幣 疫情

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