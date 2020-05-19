「一盔一帶」新規上路 大陸安全帽價格暴漲六倍

大陸公安部交通管理局在4月21日頒布「一盔一帶」政策，針對騎車戴頭盔（安全帽）、電動自行車搭載未成年人等均制定新規。江蘇、浙江、河南等將陸續跟進。大陸網購平台數據顯示，安全帽價格近日暴漲六倍。

第一財經報導，江蘇、浙江兩省在5月15日頒布，電動自行車駕駛人和乘坐人應當佩戴安全安全帽，否則將處警告，最高罰款人民幣50元（約新台幣211元）。河南省則是6月1日起實施。東莞目前是倡導階段。

「我們已經不敢接單了，接了也完不成。」樂清市飛翔摩配有限公司在義烏的銷售負責人胡林旭說，三天前公司就要求他停止接單。短短四天的時間，訂單已經排到6月底。工廠工人原來是5點下班，現在要每天加班到晚上10點。意外的是，疫情期間全球的港口都停了，原先以外貿出口為主的產品突然在大陸熱賣起來。「每天都擠滿了人，都是來買頭盔的。」

安全帽市場需求短期內爆發，價格水漲船高。在京東上，排名前幾位的安全帽價格均超過人民幣180元（約新台幣760元）。網易財經報導，河南信陽一摩托車配件店老闆表示，近期安全帽銷量是平常的六、七倍，中檔價位安全帽最受歡迎，目前廠家已斷貨，補貨很難。

在淘寶平台上，有商家漲價且庫存告急或無貨，有部分商家開始限購。拼多多網上的安全帽價格也超過人民幣80元，而安全帽一般價格為人民幣20元，利潤翻好幾倍。網友則表示，「趕緊買，過幾天能漲到人民幣999元」

在大陸網購平台輸入「安全帽」關鍵詞按照銷量排名，排在第一位的售價為人民幣118.8元的安全帽，顯示已經有12萬人收貨，月銷量更是超過25萬件，搶手情況可見一斑。有網購平台在三天內將安全帽價格調漲六倍。

資本市場利多原因，無非是其背後巨大的增量市場。數據顯示，大陸電動自行車全社會的保有量達到2.5億輛，是國民交通工具，市場潛力巨大。國金證券研報也指出，隨著「一盔一帶」政策實施，按照當前安全帽均價百元計算，僅安全帽的市場規模就達人民幣200億元，相當於一座有待開發的富礦。