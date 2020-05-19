安全帽近日在大陸突然大賣 原因原來是「一盔一帶」

安全帽（大陸稱「頭盔」）近日在中國大陸突然成了「熱銷爆品」。浙江省樂清市飛翔摩配有限公司在義烏的銷售負責人胡林旭告訴第一財經，「我們已經不敢接單了，接了也完不成。」過去三、四天，他們接到的訂單就已經排到了6月底。

安全帽之所在大陸突然大賣，原因是大陸公安部日前宣布，6月1日起，將在全國開展「一盔一帶」安全守護行動，將依法查處摩托車、電動自行車騎乘人員不佩戴安全頭盔、汽車駕乘人員不使用安全帶等行為。浙江、江蘇等地則發布明確規定，騎乘摩托車、電動車不戴安全帽，開車不繫安全帶將面臨罰款。

樂清市飛翔摩配有限公司在義烏的銷售負責人胡林旭說，「工廠工人原來是5點下班，現在要每天加班到晚上10點。」讓他們沒有想到的是，受疫情影響，原以外貿出口為主的產品突然在大陸國內市場「火了起來」。

胡林旭說，「整個市場（義烏國際商貿城），我們這邊人氣最旺了。每天都擠滿了人，都是來買頭盔的。」

報導稱，突然激增的市場需求，也推升大陸安全帽價格近期大漲。有網友稱，「網上頭盔瘋狂漲價，20漲到88，92漲到216……是不是瘋了？」「4月份看了（人民幣）二十幾塊一個，現在一百多一個。」

新時代證券股份有限公司的報告指出，「一盔一帶」新政即將實施，使得大陸安全帽需求短期爆發，缺口估計將超過2億個。

大陸公安部交通管理局官方微信稱，據統計，在摩托車、電動自行車駕乘人員死亡事故中，約80%為顱腦損傷致死；汽車交通事故中，因不繫安全帶被甩出車外造成傷亡的事故也比比皆是。研究顯示，正確佩戴安全頭盔、規範使用安全帶，能將交通事故死亡風險降低60%至70%。

江蘇省5月15日通過「江蘇省電動自行車管理條例」，明確電動自行車駕駛人和乘坐人應當佩戴安全頭盔，否則將處警告或最高人民幣50元罰款，該條例將於今年7月1日起正式施行。

江蘇是大陸電動自行車生產和使用大省，目前全省登記註冊的電動自行車約有3,800萬輛。江蘇省公安廳交警總隊總隊長陳玉峰表示，江蘇省涉及電動自行車的交通傷亡事故，在事故總量中占比超過一半；在傷亡事故中，因騎乘人員未佩戴安全頭盔導致顱腦損傷造成的死亡占70%。

浙江省同一天也通過「浙江省電動自行車管理條例」，明確規定電動自行車駕駛人或搭載人未佩戴安全頭盔的，交管部門將對其處以警告或人民幣20元以上50元以下罰款。