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中美角力升級 陸將促中企借道「滬倫通」赴英上市

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
去年6月，英國財政大臣韓蒙德（前中）和大陸副總理胡春華（右）十七日在倫敦證交所出席「滬倫通」啟動儀式。照片／路透
去年6月，英國財政大臣韓蒙德（前中）和大陸副總理胡春華（右）十七日在倫敦證交所出席「滬倫通」啟動儀式。照片／路透

中美貿易戰升級，中美金融戰醞釀中，加上中概股在美國風波重重下，路透引述消息表示，大陸正敦促國內公司考慮赴倫敦上市，旨在激活交易，在新冠疫情危機過後加強與海外的聯繫。

「滬倫通」是指上交所與倫交所的互聯互通機制，它於去年啟動，目標是幫助中資公司擴大投資者基礎，並讓大陸投資者可投資於英國上市公司。最初計畫是讓幾家公司在頭幾年參與該計畫，但迄今為止只有一家中資公司華泰證券於去年6月透過滬倫通在倫交所掛牌。

消息表示，大陸官方部門已經批准中國太保和國投電力赴倫敦上市。這兩筆交易去年暫停。還同意中國長江電力開始籌備在倫敦證券交易所的二次上市。由於此事仍然保密，消息人士要求匿名。

中國證監會、上交所和中國太平洋保險沒有立即回應路透的置評請求。國投電力和長江電力對此不予評論。倫交所也不予置評。

據在2018年首次宣布的「滬倫通」機制，符合條件的上交所的A股上市公司可在倫交所主板发行上市全球存託憑證。

上述消息人士包括銀行、政府部門和交易所的官員，他們表示此舉主要目的在於推動恢復滬倫通機制下的上市發行。大陸正尋求改善與外部世界關係，並幫助為解封後的經濟復甦提供資金，「今年下半年，我們可能看到一家、或者兩家中國企業在倫敦上市。」一位密切參與其中的消息人士說。

他補充說，大陸是首批解除封鎖措施的國家之一，迫切想要回到正軌，計畫改善與英國的貿易關係。美國的反華情緒和在美國上市的大陸企業瑞幸咖啡遇到的麻煩，或使大陸企業的紐約上市之路更難走。

第二位消息人士，曾參與某些交易的倫敦銀行家稱，在「滬倫通」上市管道中，中國太平洋保險或是今年首家在倫敦上市的大陸企業，尋求籌資20億至30億美元，可能在9月或10月定價。他又稱，長江電力是另一家，可能尋求籌資約25億美元，其交易將相當於股本的5%左右。

倫敦 上市公司

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