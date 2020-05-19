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大陸兩會在即 馬化騰將請病假 騰訊股價跑輸大盤
2020年大陸兩會將於5月21日舉辦，大陸全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰本人因身體原因請假，將缺席。事實上，這並非馬化騰首次缺席兩會。在2014年3月兩會期間，馬化騰也曾因腰椎舊患復發缺席。
恒指今（19）日上午盤中升1.6%至24,323點，騰訊股價微漲0.8%，表現相對落後。
南方都市報報導，馬化騰今年仍計畫向兩會提交七份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等熱點問題。
馬化騰作為12屆、13屆全國人大代表，連續八年向大陸全國兩會遞交40多份書面建議，平均每年超過五份。建議內容包括互聯網+、數字經濟、數位中國、產業互聯網、粵港澳大灣區、基礎科學等，涉及產業發展、科技創新、經濟增長、文教衛生、區域發展、生態環保等領域。
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