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民革中央提案 以關公文化促進兩岸和平統一

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
圖為福建省漳州市南靖縣早前舉行的海峽兩岸（南靖）關帝文化節。（中新社）
圖為福建省漳州市南靖縣早前舉行的海峽兩岸（南靖）關帝文化節。（中新社）

大陸全國兩會即將登場，據上海澎湃新聞報導，「中國國民黨革命委員會中央委員會」（簡稱「民革中央」）將在今年兩會提案，呼籲大陸官方推動關公文化「登上祖國統一的舞台」，全面提升關公文化的「品牌效應」，促進兩岸關係發展。

報導稱，民革中央擬在今年兩會提交「關於以關公文化為紐帶，推進兩岸文化交流，促進祖國和平統一的提案」。

民革中央在提案中指出，經過1,800多年的傳承和發展，關公文化早已深入人心，有著深厚的民間基礎。特別是在台灣，關公崇拜更是影響深遠，無所不在。

民革中央指出，目前在關公文化傳承與發展方面仍存在幾個問題。一是關公文化研究層次有待提高，尚無權威性研究機構；二是相關文化交流活動缺乏統籌；三是行政資源支持力度不夠；四是在發展兩岸關係、促進祖國統一大業中發揮的作用還有很大的提升空間。

為此，民革中央提出如下建議：

一、成立「關公文化研究會」，加強關公文化研究，統領、引導相關研究活動；

二、成立國家級關公文化交流機構，統籌相關文化交流活動；

三、加強行政支持力度，推進世界遺產申報，提升關公文化世界影響力；

四、推動關公文化登上祖國統一的「舞台」，唱好文化產業的「大戲」，全面提升關公文化的品牌效應，促進兩岸關係發展。

關公 品牌 世界遺產

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