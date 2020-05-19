美擬限制陸企IPO 那斯達克將祭新規則

路透引述消息人士稱，那斯達克將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，提高陸企在美上市難度。在中美圍繞貿易、科技和新冠疫情等問題尚未解決下，那斯達克收緊IPO措施將成為中美金融關係的最新矛盾點。

消息人士稱，盡管那斯達克不會在規則調整中特別提到大陸公司，但此舉主要是出於對一些有望在其交易所進行IPO的大陸公司缺乏會計透明度，以及與有權勢的內部人士關系密切的擔憂。

那斯達克去年也對上市交易增加一些限制，尋求抑制大陸小型企業的IPO。這些企業的股票通常交投不活躍，因為大部分股票掌握在少數內部人士手中。低流動性使得這些股票對大型機構投資者而言沒有吸引力，而大型機構投資者恰恰是那斯達克想要迎合的對象。

最新收緊上市標準的舉措反映出那斯達克對一些尋求在美IPO的陸企的疑慮未消。上個月，2019年初在美國IPO的瑞幸咖啡宣布，內部調查發現其首席運營官和其他員工虛報銷售額。

消息人士稱，新規則將要求來自大陸等國家的企業通過IPO籌資規模達到2,500萬美元，或者至少是上市後市值的四分之一。

這是那斯達克首次對IPO規模設定最低限制。這項調整將阻止目前在那斯達克上市的幾家中資企業上市交易。據路孚特數據，自2000年以來在那斯達克上市的155家中資公司中，有40家公司的IPO籌資規模低於2,500萬美元。

消息補充說，針對那些審計大陸準備IPO企業帳目的美國小型企業的審計情況，那斯達克也將予以檢查。