時隔3個月上交所重啟上市儀式 晶科首日封漲停

時隔三個多月後，上交所重啟公司上市儀式，之前因疫情影響改為線上直播。晶科科技今（19）日在上交所掛牌，為疫情後第一檔上市鳴鑼公司，開盤後隨即封漲停44%。

21世紀經濟報導，晶科科技是一家清潔能源服務商，主營業務主要包括太陽能電站運營、太陽能電站轉讓和太陽能電站EPC等。隨著其順利登陸主板，太陽能行業又增加一家A股上市企業。

晶科科技是大陸領先的太陽能電站投資運營商和太陽能電站EPC承包商，已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個省建成太陽能電站，近年來多次中標領跑行業項目，且項目容量靠前。

此外，公司近年來逐步進軍太陽能電站EPC行業，2016年至2018年，公司太陽能電站EPC業務簽約合約規模年均增速高達184.52%。

今日出席儀式者都佩戴上象徵股票上漲的紅色圍巾。晶科科技董事長李仙德，保薦機構代表中信建投證券執行委員會委員、投資銀行業務委員會主任劉乃生，江西省上饒市委副書記、代市長陳雲先後致辭。上午9時30分，敲響開市銅鑼。

晶科科技開盤價人民幣6.29元，相比4.37元的發行價上漲44%，封住漲停。

與過往的現場上市儀式相比，晶科科技的上市儀式參與嘉賓人數明顯減少，主要是出於防控疫情的考慮。現場上市儀式重啟初期，每家上市公司來賓人數限定在30人以內；如當天同時有兩家公司舉辦上市儀式，則每家公司來賓人數限定在20人以內。後續，上交所也將根據疫情防控情況適度調整來賓人數。

之前網路上市儀式仍將保留，發行人可自主選擇親臨交易大廳觀摩儀式或舉辦線上儀式，充分體驗上交所更多元、更便捷的市場服務。