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愛奇藝Q1營收年增9% 虧損擴大
大陸影音串流平台愛奇藝今（19）日發布第1季財報，營收達人民幣76億元，年增9%，優於預期；虧損人民幣28.7億元，較上年同期擴大。
新浪財經報導，財報顯示，第1季愛奇藝的訂閱會員規模達1.19億，年增23%，單季度訂閱會員淨增1,200萬。愛奇藝持有現金、現金等價物、限定用途現金和短期投資共約14億美元。
愛奇藝展望第2季業績，預計總收入介於10.2億美元和10.8億美元之間，年增在2%和8%之間。
「儘管新冠肺炎疫情爆發讓環境充滿挑戰，但第1季仍取得穩健表現。」愛奇藝創始人、董事兼首席執行官龔宇博士說，愛奇藝強大的內容供給以及新冠肺炎疫情期間用戶居家隔離時對於數字娛樂內容需求的激增。今年公司成立10周年，並期待在未來十年內進一步構建全面的內容庫和生態系統。
愛奇藝表示，大陸數位娛樂市場潛力巨大，內容製作產業日趨合理化，相信公司完全有能力克服疫情和宏觀環境的不利因素，實現長期的可持續增長。
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