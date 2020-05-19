華為5G手機Q1在陸市占率55.4%
華為5G智慧手機在今年第1季大陸市占率55.4%，全球市占率為33.2%。2019年和2020年首季，華為5G智慧手機出貨量達1,500萬台。
但根據日本媒體和專業機構拆解測算，華為5G手機的大陸製造配件金額占比從25%提升至42%，而美國配件的依賴已從11%降至1.5%，僅剩下玻璃外殼等。
日本專業調查公司Fomalhaut Techno Solutions對華為Mate 30 5G版的拆解報告顯示，其中通訊模塊也從原來美國思佳訊替換成了海思半導體自研產品，僅此一項便大幅降低美國配件的成本占比。
在5G時代，通訊晶片的研發難度極高，顯然華為已經攻克難關。自行研發晶片、基帶、通訊，華為掌握三大核心科技。
華為輪值董事長郭平表示，華為的業務不可避免要受到巨大影響，但有信心能夠找到解決方案。華為2019年年營收高達人民幣8,588億，年增加19.1%的逆勢增長，並且大幅增加庫存和研發費用以作未雨綢繆，顯然華為已經有備而來。
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