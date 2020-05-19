大陸對澳洲大麥課徵反傾銷及反補貼稅 為期五年

大陸商務部官網18日晚間公告，2020年5月19日起，對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限為五年。

澳洲政府4月下旬起即一再呼籲國際社會，應對這次新冠肺炎疫情源頭展開獨立的國際調查，並認為世界衛生組織不應參與其中。

對此，中共外交部發言人耿爽曾表示，希望澳方有關人士多做有利於中澳關係、多做有助於深化兩國互信、多做有助於兩國疫情防控的事，而不是附和「某個國家」跟風炒作。

但中共駐澳洲大使成競業4月底接受澳洲媒體採訪時則揚言，澳洲要求進行調查的行為相當「危險」，澳洲恐因此失去中國市場，中國人民可能因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。

本月12日，中國大陸就以違反檢驗檢疫要求為由，禁止四家澳洲牛肉出口商向中國出口牛肉。據稱，這四家業者占澳洲向中國出口牛肉總額的35%。

大陸商務部18日晚間則公布對原產於澳洲的進口大麥反傾銷調查和反補貼調查的最終裁定，裁定原產於澳洲的進口大麥存在傾銷和補貼，大陸國內產業受到了實質損害，且傾銷和補貼與實質損害之間存在因果關係。

因此決定自2020年5月19日起，對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限為五年。

應大陸國內大麥產業申請，大陸商務部於2018年11月19日和12月21日公告，決定對原產於澳洲的進口大麥發起反傾銷調查和反補貼調查。