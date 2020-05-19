銅陵「城市超腦」 安徽首個

安徽省第一個城市超腦項目—銅陵「城市超腦」日前在該省銅陵市發布。

中新社報導，「城市超腦」是城市管理中的一種智慧系統，它通過匯聚城市現實和歷史、時間和空間數據，利用人工智能學習行業知識，發掘數據關聯關係，對城市進行系統性理解、即時分析和模擬仿真，進而促進城市的公共資源優化配置、社會管理精細有序、居民生活質量提升、城市高效運行和可持續。

截至目前，銅陵「城市超腦」已匯集了32.5億條城市大數據，上線21個包括交通、醫療、教育、環保等領域的智慧城市管理場景。此外，在新冠肺炎疫情防控期間，該系統還通過上線周邊疫情地圖、智能客服疫情問題解答、農貿市場未帶口罩預警、超過5人聚集預警等6個場景應用，有效支撐了抗疫，助力復工復產。

中國國家信息中心信息化和產業發展部主任、中國智慧城市發展研究中心主任單志廣表示，目前，中國新型智慧城市建設快速發展，許多城市提出了城市大腦、城市超腦以及其他類似的綜合性概念，它體現了未來新型智慧城市一個大的發展方向。

單志廣介紹，2019年，在中國參評的275個地級及以上城市中，近九成已建立智慧城市統籌機制，近七成已建立智慧城市運營機制，其中東部地區省分的新型智慧城市發展水平全國領先，中西部地區省分的新型智慧城市發展水平增速明顯。

單志廣說，中國的智慧城市建設的關鍵是要為城市的發展解決難題，每個城市要分類施策。「城市超腦」要在硬件設施建設以外，加強軟件建設，比如管理的思維和模式、人工智能的算法算力等，才能形成更好的新基建的模式。

安徽省數據資源管理局局長王崧表示，今年是安徽「城市超腦」建設的元年，該省將啟動首批「城市超腦」建設應用試點。