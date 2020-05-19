銅陵「城市超腦」 安徽首個

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省第一個城市超腦項目—銅陵「城市超腦」日前在該省銅陵市發布。

中新社報導，「城市超腦」是城市管理中的一種智慧系統，它通過匯聚城市現實和歷史、時間和空間數據，利用人工智能學習行業知識，發掘數據關聯關係，對城市進行系統性理解、即時分析和模擬仿真，進而促進城市的公共資源優化配置、社會管理精細有序、居民生活質量提升、城市高效運行和可持續。

截至目前，銅陵「城市超腦」已匯集了32.5億條城市大數據，上線21個包括交通、醫療、教育、環保等領域的智慧城市管理場景。此外，在新冠肺炎疫情防控期間，該系統還通過上線周邊疫情地圖、智能客服疫情問題解答、農貿市場未帶口罩預警、超過5人聚集預警等6個場景應用，有效支撐了抗疫，助力復工復產。

中國國家信息中心信息化和產業發展部主任、中國智慧城市發展研究中心主任單志廣表示，目前，中國新型智慧城市建設快速發展，許多城市提出了城市大腦、城市超腦以及其他類似的綜合性概念，它體現了未來新型智慧城市一個大的發展方向。

單志廣介紹，2019年，在中國參評的275個地級及以上城市中，近九成已建立智慧城市統籌機制，近七成已建立智慧城市運營機制，其中東部地區省分的新型智慧城市發展水平全國領先，中西部地區省分的新型智慧城市發展水平增速明顯。

單志廣說，中國的智慧城市建設的關鍵是要為城市的發展解決難題，每個城市要分類施策。「城市超腦」要在硬件設施建設以外，加強軟件建設，比如管理的思維和模式、人工智能的算法算力等，才能形成更好的新基建的模式。

安徽省數據資源管理局局長王崧表示，今年是安徽「城市超腦」建設的元年，該省將啟動首批「城市超腦」建設應用試點。

疫情 新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

WHA開幕 習近平：贊成調查世衛抗疫表現

多數成員國 贊同對WHO抗疫工作展開獨立調查

安徽拚新基建 中國聲谷再投資16億

鴻海AI聯盟 國際強棒助陣

相關新聞

陸經濟改革 擬減少政府干預

中共中央、大陸國務院發布「加快完善社會主義市場經濟體制的意見」文件，全方位宣示大陸經濟各主要領域的改革方向，包括要推進自然壟斷行業改革，深化以政企分開、政資分開、特許經營、政府監管為主要內容的改革，加快實現競爭性環節市場化，切實打破行政性壟斷。

市場復甦 陸城市房價環比上漲

大陸國家統計局18日公布4月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。數據顯示，4月份，中國70個大中城市中，50個城市新建商...

喊話穩外資「聰明企業 不會放棄中國市場」

新冠肺炎疫情衝擊下，引發外企可能撤出中國大陸猜測，大陸商務部長鍾山昨表示，「聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場」，喊話「...

5G覆蓋率 年底衝百分百

中國工業和信息化部副部長陳肇雄17日在2020年世界電信和信息社會日大會致辭表示，推動5G加快發展，力爭2020年底實現...

上海地鐵5G網絡 計畫6個月要完成

上海地鐵18日啟動5G系統建設與融合應用，計畫通過6個月建設，確保在今年中國國際進口博覽會前完成上海全市地鐵297個地下...

大陸力推新基建 帶產業鏈起飛

大陸正在實施新型基礎設施建設，帶動了包括銅箔、鋁合金等基礎材料行業，以及電線線纜、充電樁、數字服務器、人工智能設備和應用...

進博會招展衝刺 逾千企業已簽約

中國國際進口博覽局表示，第三屆進博會企業商業展招展工作正進入衝刺階段，截至目前，簽約企業已超過1400家，簽約展覽面積超...

銅陵「城市超腦」 安徽首個

安徽省第一個城市超腦項目—銅陵「城市超腦」日前在該省銅陵市發布。

目標中國數谷 貴陽衝數字經濟

貴州省貴陽市長陳晏日前在貴陽市第十四屆人民代表大會第五次會議上工作報告表示，貴陽正聚焦創新驅動，加快推進「中國數谷」建設...

陸推進RCEP 拚年內簽協定

大陸商務部副部長王受文表示，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判已改成視訊會議進行，法律文本審核完成近八成，預計6月...

兩會前瞻／北京發出經濟恢復訊號

因為新冠肺炎延期後，大陸「全國兩會」（人大、政協會議）將在本周召開，北京當局將藉兩會的召開向全世界發出中國大陸經濟和社會...

王美花：ECFA暫無終止危機

針對ECFA十年大限的問題，經濟部次長王美花昨（18）日表示，陸方並未發出終止通知給台灣，雙方也未對此事有所談論，ECF...

熱門新聞

女預付127萬買32樓預售屋 五年後完工一看「只建29樓」

影／陸新景點「飛天之吻」 男女天仙遭批：打光變妖魔鬼怪？

婦花3千吃鮑魚餐見2隻蟲蠕動氣炸 網一看驚：蟲更貴

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

香港畢業生慘！反送中加疫情致職缺少55%、起薪恐減20%

婦隔28年想起買過房 開門驚見遭陌生人裝修入住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。