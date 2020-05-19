進博會招展衝刺 逾千企業已簽約

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國際進口博覽局表示，第三屆進博會企業商業展招展工作正進入衝刺階段，截至目前，簽約企業已超過1400家，簽約展覽面積超過規劃面積的80%，部分展區已提前完成招展目標。

新華社報導，50多家企業日前在線上和線下與進博局簽約，這也是第三屆進博會招展工作開展以來最大規模的簽約活動。

大陸商務部副部長、進博會組委會辦公室主任、中國國際進口博覽局局長王炳南表示，新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，對全球經濟貿易的衝擊持續顯現，全力辦好第三屆進博會、為各界搭建經貿務實合作平台，體現了中國推動經濟全球化、推動構建人類命運共同體的堅定立場，對加快全球經濟恢復增長、建設開放型世界經濟具有重要意義。

首度參展進博會的優衣庫母公司日本迅銷集團一舉拿下了1500平方米的展位，將在第三屆進博會上呈現高品質服裝以及品牌的可持續發展理念。進博會的「新朋友」美國雅培將在600平方米的展位上展示涵蓋生命各階段的創新產品和醫療解決方案。

進博會的不少「老朋友」也亮相當天的簽約現場。雅詩蘭黛集團今年將擴大展覽面積，帶領旗下14個美妝品牌亮相。「疫情不會改變我們對中國市場的信心，我們下一步將在上海投資升級世界級研發中心，持續深耕中國市場。」雅詩蘭黛集團中國區總裁樊嘉煜說，今年3月，企業在中國市場的凈銷售額已恢復兩位數增長。

蔻馳母公司泰佩思琦集團與進口博覽局簽署了長期合作備忘錄，成為首批承諾在接下來的第三屆至第五屆連續參展的展商。泰佩思琦集團亞太區總裁、蔻馳中國區總裁兼首席執行官楊葆焱說，疫情不會改變中國經濟長期向好趨勢，乘進博會東風，泰佩思琦將深耕中國市場。

第三屆進口博覽會今年11月將在上海舉行。

疫情 上海

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