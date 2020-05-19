大陸力推新基建 帶產業鏈起飛

大陸正在實施新型基礎設施建設，帶動了包括銅箔、鋁合金等基礎材料行業，以及電線線纜、充電樁、數字服務器、人工智能設備和應用等上下游產業鏈諸多行業的創新發展。

大陸國家發改委4月20日的新聞發布會上，「新基建」被詮釋為信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三部分，是提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

新華社報導，賽迪智庫近期發布的「新基建」發展白皮書預計到2025年，中國5G基建、大數據中心、人工智能等七大領域新基建直接投資將達10兆元（人民幣，下同），帶動投資累積或超17兆元。

在廣東河源，容納30萬台服務器投資百億的阿里雲數據中心不久前啟用，為華南地區上百萬個企業提供雲上數字服務；11日，廣州市又新簽約16個數字新基建項目，總投資額566億元，覆蓋領域包括人工智能、大數據、數字產業等。

上海7日發布的新基建方案則提出，未來三年將實施48個重大項目和工程包，預計總投資約2700億元。此前，中國移動上海公司已成功部署了全球首個採用32T高傳播速率設備的5G站點。中國移動計畫今年投資1000億元，建成5G基站30萬個。

阿里研究院副院長安筱鵬指出，「新基建」的普及不只在於實現了社會存量資源優化配置，更在於重構社會基於增量的創新體系。

江淮汽車新能源乘用車公司總經理夏順禮說，「新基建」也為新能源汽車市場打開了一扇窗，通過充電設施的普及，新能源汽車私人消費預計將給上下游市場釋放萬億級空間。

上海市4月初發布了「上海市促進電動汽車充（換）電設施互聯互通有序發展暫行辦法」，這意味著目前上海約9.4萬個公共或專用充電樁和19萬餘個私人充電樁，將向互聯互通和有序充電方向發展。

國家發改委高技術司司長伍浩表示，下一步將研究出台推動「新基建」發展的有關指導意見，加快推動5G網絡部署，加快全國一體化大數據中心建設，穩步推進傳統基礎設施的「數字+」、「智能+」升級，同時超前部署創新基礎設施。

業內人士認為，中國將致力於培育數字經濟新產業、新業態和新模式，支持構建農業、工業、公共資源交易等領域規範化數據開發利用的場景，推動人工智能、可穿戴設備、車聯網、物聯網等領域數據採集標準化。

「未來十年將是中國數字基礎設施的安裝期。」安筱鵬說，「這一系列基礎設施還可能從如今的超前逐漸變成尋常，甚至在未來變得不夠用而繼續升級。」