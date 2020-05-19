上海地鐵5G網絡 計畫6個月要完成

上海地鐵18日啟動5G系統建設與融合應用，計畫通過6個月建設，確保在今年中國國際進口博覽會前完成上海全市地鐵297個地下車站（不含區間隧道）站廳、站台的5G網絡覆蓋，並在地鐵安全管理、運營服務、設備智能運維、乘客服務等方面探索5G創新應用。

中新社報導，18日當天，上海申通地鐵集團與上海電信、上海移動、上海聯通，以及中國鐵塔上海市分公司簽署戰略合作框架協議，並且舉行開工儀式。

當前，5G網絡是新基建的重點和熱點，也是支撐中國經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的關鍵數字基礎設施。目前，上海正加快5G網絡建設。

來自上海市經濟和信息化委員會的統計數據顯示，截至4月底，上海已建成5G室外基站和室內小站均超過1.9萬個；今年上海全市5G建設總投資近100億元人民幣，將累計建設3萬個室外基站和5萬個室內小站。

此次五方戰略合作協議的簽訂，將攜手各方開展5G網絡等信息基礎設施建設，同時滿足地鐵物聯網建設、全自動駕駛、智慧交通等信息需求，加快打造中國領先的地鐵5G網絡。