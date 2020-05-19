5G覆蓋率 年底衝百分百

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國工業和信息化部副部長陳肇雄17日在2020年世界電信和信息社會日大會致辭表示，推動5G加快發展，力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡，促進「5G+」垂直行業融合應用。　

中新社報導，5月17日是世界電信和信息社會日。2020年的主題是「連通目標2030：利用ICT促進可持續發展目標的實現」。由中國通信學會主辦的2020年世界電信和信息社會日大會當日在網上舉行。　　

陳肇雄表示，中國網絡設施加速向高速泛在演進，至目前，光纖用戶滲透率達93%，4G用戶達12.8億，規模全球第一。5G商用加快推進，開通5G基站超過20萬個。　　

基礎電信運營商也在大會公布了5G最新進展。截至2020年4月底，中國移動5G基站近14萬，年底規模將超30萬。　　中國移動副總經理高同慶說，2020年，中國移動將實現全國地市以上城區5G網絡覆蓋，5G套餐客戶淨增7000萬；努力推進5G SA（獨立組網）全國商用；聚集14個垂直行業，打造百個有行業影響力、有複製推廣性的5G示範應用。

中國電信與中國聯通共建共享5G網絡，加快5G網絡建設，致力打造一張覆蓋更廣、速度更快、成本更低、體驗更好的5G精品網絡。雙方目前已開通的5G基站就包括共建共享基站。

中國電信副總經理劉桂清表示，目前中國電信已開通的5G基站超過10萬。中國電信一直堅持SA獨立組網引領，去年底已在深圳實現5G獨立組網全球首發商用。

中國聯通副總經理范雲軍表示，截至4月，已累計開通5G基站10萬個，在全國31省開通5G共建共享，實現了50多個城市的5G正式商用。中國聯通和中國電信共建共享，力爭2020年完成全國25萬基站建設任務。　　

中國廣電副總經理曾慶軍表示，中國廣電5G網絡確定採SA模式、極簡架構方案，與合作夥伴一道加快推進廣電5G網絡建設，力爭2021年底基本實現廣電5G全國覆蓋。

范雲 深圳

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