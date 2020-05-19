目標中國數谷 貴陽衝數字經濟

貴州省貴陽市長陳晏日前在貴陽市第十四屆人民代表大會第五次會議上工作報告表示，貴陽正聚焦創新驅動，加快推進「中國數谷」建設。2020年，貴陽將以「中國數谷」為引領，全力發展數字經濟。

中新社報導，2019年，作為中國首個國家級大數據綜合試驗區的核心區—貴州省會貴陽呈現大數據產業集聚發展、大數據融合日益深入、大數據引領科技創新三大態勢。陳晏說，大數據已經成為引領貴陽加快創新發展的強大引擎。

官方數據顯示，2019年，貴陽市軟件和信息技術服務業收入160億元（人民幣，下同），增長14.3%，電信業務總量626.6億元、增長53.5%；引進大數據優強企業70個，浪潮大數據產業園、戴爾軟件服務外包基地、騰訊西南技術支撐中心等74個項目開工建設，無人駕駛個性化定製共享工廠等61個項目建成。

同時，貴陽還完成大數據融合標桿項目25個、示範項目308個，「數智貴陽」上線運行，「刷臉支付」在公共交通領域運用，貴陽市電子政務外網應用量子通信保密技術一期工程使用；開展大數據國家標準示範驗證8項，發佈大數據地方標準10項，「貴陽市健康醫療大數據應用發展條例」施行，中國首個融媒體數據安全實驗室使用。

2020年貴陽以打造「中國數谷」，推動數字經濟發展。加快推進騰訊、浪潮、優必選等重點企業項目建設，新增大數據上規模企業20個，培育大數據核心品牌3個；深入開展「萬企融合」行動，實施大數據融合應用項目300個以上；建設城市級區塊鏈基礎設施平台，大數據應用技術國家工程實驗室通過驗收，推進「數典」工程，增創大數據領先優勢，高新技術企業達1200個以上。