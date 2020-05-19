市場復甦 陸城市房價環比上漲

大陸國家統計局18日公布4月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。數據顯示，4月份，中國70個大中城市中，50個城市新建商品住宅價格環比上漲，9個城市持平，11個城市環比下跌。新房價格環比上漲的城市個數超過7成，較上月增加12個。

對比歷史數據，4月份70個城市中，新房價格環比上漲的城市數量（50個）已經恢復至去年12月份的水平。

中新社報導，一二三線城市新房房價漲幅保持擴大或持平態勢。4月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅與上月相同。其中，北京下降0.3%，上海上漲0.6%，廣州和深圳持平。

31個二線城市環比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。35個三線城市因受價格水平較低等因素影響，新房價格環比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，高於一二線城市。

70個城市中，4月份南京和唐山新房價格環比均上漲1.8%，漲幅居首。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，南京新房價格漲幅從3月份的第27位升至4月份的首位，說明其潛在購房需求比較充足，人才落戶政策的放寬也對樓市有一定提振。與此同時，作為長三角中心城市的上海4月份一二手房房價均現環比上漲。

不過，貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，市場復甦並不意味著房價會大漲。按照過去的經驗，一季度一般因為春節市場呈現V型走勢，成交量在3月到達頂點後開始自然回落、企穩直到四季度末開始再度活躍。今年的疫情一方面加深了V型走勢，另一方面傳統3月小陽春推遲。

根據鏈家重點城市的實際成交數據來看，除了五一假期外，周度成交量在連續自然回落，預計5月下旬開始市場會逐步自然回落到正常狀態。