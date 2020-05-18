專家：北京兩會將登場 人民幣可望止跌回穩

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋18日發表人民幣市場周評指出，中美緊張局勢升溫，儘管仍未有實質舉措，卻足以讓市場擔憂。大陸本身宏觀數據好壞參半，即便工業生產轉正增長，但零售銷售和固定資產投資仍相對低迷。

值展望後市，本周兩會（人大、政協）即將召開，市場期待會中提出更具體的刺激方案，財政和貨幣等多項政策明朗化，將有助於人民幣走勢回穩。

上周多國新增確診人數激增，因憂心第二波感染再起，市場避險情緒升溫，美元指數重返百元關卡。強勢美元令人民幣承壓，同時加重股市等風險資產的跌幅，尤其聯準會主席鮑爾駁斥負利率的言論，再度支撐美指於高位不墜。

同時，美國總統川普表示支持強勢美元，並在疫情問題上與中方關係惡化，甚至提及恐將切斷中美關係，如此激進的言論加重人民幣貶幅。最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線貶值約405點，收在7.1339元，貶值幅度0.57%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)周線貶值277點，收在7.1019元，貶值幅度0.39 %。

境內貨幣市場方面，上周實施第二次的定向降準，資金面依舊充裕，隔夜成交價一度跌至0.68%，逼近歷史低點0.66%；後續雖因中期借貸便利(MLF)減量續作以及地方債發行規模增大等影響，各主要回購利率稍有回升，但以周線看整體利率走勢仍呈現下滑。

在公開市場方面，由於目前貨幣市場資金充裕、利率偏低，銀行間承做MLF意願普遍不高，故僅續期人民幣1,000億元。這本次續作利率持平，預計本月的LPR報價亦將維持不變。展望後市，根據人行最新發布第一季貨幣政策執行報告顯示，下一階段穩健的貨幣政策要更靈活適度，並加強逆周期調節，緊接本周將迎來地方債發行高峰，一旦造成資金面擾動，監管可望重啟逆回購操作。

另外，大陸財政部部長劉昆在官媒上表示，政府應增加財政政策的使用，以維持經濟增長。預計本周在兩會中將提出更明確的財政政策，包括增加赤字規模、落實減稅降費、擴大政府投資等。

境外市場方面，香港人民幣拆放利率(CNH Hibor)周線微幅走高，但反觀拆借市場利率則全線下跌，尤其隔夜和一周期限更下探近一周低位。而掉期方面，一年價位在觸及逾兩個月高點後回落，短端則因美元成本續降，換匯點略有上揚，整體掉期曲線大致走平。