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中芯國際股價洗三溫暖 跌6.37%震幅高達15%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸半導體龍頭中芯國際今（18）日盤中漲逾8%，但午後一度跌近7%，震幅高達15%。最終收跌6.37%，港幣17.94元。圖／新浪財經
大陸半導體龍頭中芯國際今（18）日盤中漲逾8%，但午後一度跌近7%，震幅高達15%。最終收跌6.37%，港幣17.94元。圖／新浪財經

華為被美國封殺的消息持續發酵，半導體類股行情大地震，大陸半導體龍頭中芯國際今（18）日盤中漲逾8%，但午後一度跌近7%，震幅高達15%。最終收跌6.37%，港幣17.94元。

金融界報導，半導體、晶片類股上演「三溫暖」行情。中芯國際在港股一度狂飆，盤中暴漲8%以上。同時，A股國家大基金、光刻膠、半導體指數等芯片概念題材悉數大漲，開盤領漲兩市。

不過，短短15分鐘後，地震開始，類股集體大跌，多個概念題材指數突然翻綠，受海外供貨影響較深的蘋果產業鏈領跌。同時，中芯國際股價也一路下滑。

網易財經報導，針對美國升級對華為管制措施，5月16日下午，華為中國區官微發文稱，「除了勝利，我們已經無路可走。」

天風證券稱，華為供應鏈國產替代是大陸半導體產業鏈十年難得的大機遇。本輪新的管制協定對大陸半導體製造（中芯國際）和半導體設備（北方華創、中微公司、精測電子、至純科技、盛美半導體等）也是一個很大的機會。

華泰證券表示，美國擬採去行動切斷華為全球晶片供應，短期來看全球分工趨勢不可逆，長期來看有望促進大陸半導體技術發展。

半導體 地震 港股

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