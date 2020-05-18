搜狐Q1虧損收窄至1800萬美元

大陸網路公司搜狐集團今（18）日發布第1季財報，營收4.36億美元，年增6%，高於預期；非美國通用會計準則下，淨虧損1,800萬美元，相較之下，去年同期的淨虧損5,200萬美元，虧損幅度收窄65.3%。

金融界報導，財報顯示，扣除搜狗公司淨利潤/淨虧損後，歸於搜狐公司的非美國通用會計準則淨虧損為800萬美元，去年同期淨虧損為5,100萬美元，虧損縮減約84.31%。

營收項目中，搜狐第1季品牌廣告收入2,600萬美元，較2019年下降40%；搜索及搜索相關廣告業務收入為2.38億美元，較2019年增1%。在線遊戲收入為1.33億美元，較2019年同期增35%。

搜狐是大陸領先的互聯網媒體、搜索、在線遊戲集團，先後擁有搜狐公司、暢遊公司和搜狗公司，這三家均在美國上市，是大陸領先的互聯網品牌之一。搜狐擁有超過7億的互聯網用戶。

搜狐集團董事長兼CEO張朝陽表示，第一季度，新型冠狀病毒疫情的爆發不可避免地對整體經濟及廣告行業造成衝擊。面對這些挑戰，公司不斷探索新的機遇和差異化發展戰略。搜狐視頻方面，積極探索針對醫療健康相關內容進行直播的機遇。此外，將繼續探索多元化的收入來源，進一步收窄虧損。

暢遊方面，得益於天龍八部端遊及經典版天龍手遊的穩健表現，第1季在線遊戲業務表現良好。暢遊私有化交易已於4月17日完成，此後暢遊利潤將全部歸屬於搜狐公司。

搜狐預計，今年第2季收入在4.10億美元至4.45億美元。搜狗收入在2.60億美元至2.80億美元，較2020年第1季增長1%至9%。在線遊戲收入在1.02億美元至1.12億美元，較2019年同期持平至增長10%。