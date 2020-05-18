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拓展歐洲市場 OPPO攜手英國電信商沃達豐
大陸本土手機品牌OPPO今（18）日宣布，攜手英國跨國電信公司沃達豐（Vodafone），雙方簽訂合作協議，OPPO的全線手機產品將從5月起進入沃達豐歐洲市場，並將逐步拓展，為全球更多的用戶帶來更好的通訊體驗。
騰訊網報導，OPPO擁有從入門機到旗艦機的完整終端產品陣容，以及5G技術積累。而沃達豐擁有廣泛的市場，高質量的通訊網路，以及巨大的用戶基礎。兩家公司的合作，將會給更多用戶帶來更多選擇，加速5G落地。
OPPO全線產品將進入沃達豐的零售與線上渠道，這其中既有高性價比的入門機型，也有帶來極致體驗的5G旗艦機型，包括OPPO Find X系列、Reno系列以及A系列等。
雙方合作第一階段，OPPO手機將首先進入沃達豐德國、英國、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、土耳其以及荷蘭等市場。未來，OPPO與沃達豐計畫持續深化全球合作，逐漸將OPPO品牌引入沃達豐遍及歐洲乃至全球的市場。
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