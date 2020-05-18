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陸商務部長：聰明企業家不會放棄中國市場

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸商務部部長鍾山今天稱，大陸利用外資的優勢是很明顯的，聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。人民網
大陸商務部部長鍾山今天稱，大陸利用外資的優勢是很明顯的，聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。人民網

針對疫情之下外企會否撤出中國大陸，大陸商務部部長鍾山今天稱，大陸利用外資的優勢是很明顯的，聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。

據中新社報導，鍾山在當天舉行的記者會上表示，全球疫情蔓延確實影響了全球跨國投資，大陸利用外資也面臨著巨大挑戰。但他同時強調，大陸有豐富的、高質量的勞動力資源，有完善的產業配套能力，有14億人口的市場，利用外資的優勢很明顯。

隨著疫情得到控制，近期中國吸收外資已有回暖態勢。據中方統計，今年4月大陸實際使用外資金額同比增長11.8%，增速不僅遠遠高於3月，甚至也高於去年同期。

鍾山稱，為穩定外資，今後大陸將進一步擴大開放，不斷放寬市場准入，縮減負面清單，擴大服務業的開放。同時，將全面推進京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區等重大戰略實施，並加大中西部地區和老工業基地的對外開放。

他表示，大陸還將擴大自貿試驗區範圍，賦予自貿試驗區更大的改革自主權，推動新的開放舉措，進一步加快海南自由貿易港建設；落實好《外商投資法》，營造公平競爭的市場環境，保護外商合法權益，保護知識產權。

外資 疫情 自貿試驗區

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