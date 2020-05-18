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兩會GDP目標受矚 專家：應淡化追求增速 或告別唯GDP論

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
「全國兩會」即將在北京召開舉行，經濟議題備受關注。新華社
「全國兩會」即將在北京召開舉行，經濟議題備受關注。新華社

「全國兩會」即將舉行，如何確保被疫情打亂的「十三五」圓滿收官？「十四五」如何接續？都將成為各方關注焦點。有專家認為今年不應設GDP目標，或告別「唯GDP論」，另有學者則主張設下務實GDP目標，讓政策制定有方向。

中新社報導，從目前的完成度看，「十三五」大部分任務已提前完成或達到預期進度，但仍有「硬仗」要打；北京大學國家發展研究院黨委書記余淼杰受訪時稱，從長遠看，今年兩會應更加關注將中國經濟從疫情影響下拉回正軌，以及挖掘經濟發展的深層源動力。

至於「考慮『十四五』規畫時，要放在未來30年的時間尺度裡去對即將到來的5年發展目標做出安排。」能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥如是說。

據中通社報導，北京大學經濟學院教授蘇劍表示：「按照測算，今年在沒有政府干預情況下的自然增速是在1%左右。在全球普遍出現經濟負增長的情況，設在3%左右就可以了。」中國社會科學院金融政策研究中心主任何海峰也表示應淡化對GDP增速的追求，以高質量發展要求未來15年、20年、30年的發展，而不是『唯GDP論』。

港媒指出，人行貨幣政策委員會委員馬駿建議，今年不應設GDP目標，以免為達標動用大量手段刺激經濟，最後被迫灌水。國務院發展研究中心前副主任王一鳴也認為，如目標定得過高，實現有難度，目標定得過低又不利引導市場預期，倒不如不設目標。

另一派學者卻覺得中央應繼續設下務實的GDP目標，讓政策制定有方向，中泰證券首席經濟學家李迅雷就認為將GDP定在3%，可以給地方和部門清晰信號，加快復工；中央經濟智囊、全國政協經濟委員會副主任劉世錦也提出「戰疫增長模式」，在官方拿出部分資源抗疫，3%的增長目標較實際。

北京大學 疫情

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