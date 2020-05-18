大陸商務部：今年外貿面臨前所未有挑戰

全球疫情蔓延，國際市場需求大幅下降背景下，大陸商務部今（18）日表示，今年對外貿易面臨的挑戰前所未有。大陸商務部將按照中共中央「六穩」、「六保」的要求，全力做好穩外貿工作。

第一財經報導，大陸商務部數據顯示，前四個月，進出口總額，按人民幣計下降4.9%，其中，出口下降6.4%，進口下降3.2%，貿易順差大減30.4%。但是「一帶一路」沿線國家貿易逆勢上揚，占比大幅度提升。

前四個月進出口貿易主要有三項特點：幫助企業渡過難關、優化國際市場布局、培育貿易新業態新模式。

受疫情影響，企業資金緊張、訂單下降、產業鏈、供應鏈風險上升，前期這些外貿企業有訂單出不去，因為物流不暢通，後期有生產能力了，但是沒有訂單，對這些企業造成了很大困難。有些困難需要政府幫助，如財政稅收、金融保險等方面，都需要政府支持和幫助。

此外，擴大企業信貸規模，幫助企業解決資金難的問題。擴大信用保險覆蓋面，現在大陸信保已經為11萬家企業提供幫助。外貿企業原來多數是單一做出口的，現在出口受阻後，政府支持出口轉內銷。這項工作現在見到了成效，4月出口企業內銷額增17%，這說明外貿產品同樣受到境內消費者的歡迎。

其次，優化國際市場布局。國際市場需求下降，不等於沒有需求，也不等於沒有市場。要鞏固傳統市場，開拓新興市場，「西方不亮，東方亮」，「一帶一路」沿線國家貿易逆勢上揚，占比大幅度提升。還有東盟，現在已經成為大陸第一大貿易夥伴。

最後，培育貿易新業態新模式。這幾年來，跨境電商、市場採購貿易方式等發展很快，今年加快推進試點，特別是跨境電商綜合試驗區，從原來的59個擴大到105個，要支持這些新業態發展，培育外貿新動能，使這些新模式新業態成為外貿發展新亮點。