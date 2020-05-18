受惠華為將急拉貨 中芯國際早盤股漲3.3%

香港恆生指數今（18）日開盤跌0.26%。美國宣布嚴格限制華為使用美國技術，舜宇早盤急跌逾8%至港幣112.5元，瑞聲則跌近6%。反觀，受惠對大陸國產晶片需求的中芯國際急升逾3%。

新浪財經報導，中芯國際今早盤股價漲超過3.3%，成交額大增至港幣25億元，為港股成交榜第一。中芯國際為大陸晶圓廠龍頭。

上周五大陸國家集成電路基金等多方同意分別向中芯南方注資15億美元及7.5億美元。此外，以台積電和中芯國際為例，華為全部高端晶片幾乎都由台積電和中芯國際代工生產。考慮到美國新規影響，華為或許會在120天內從台積電和中芯國際等代工廠積極拉貨，進而影響台積電、中芯國際等上游供應鏈廠商的生產規劃與進度。

國際半導體產業協會SEMI在去年底預測，2020、2021 年大陸半導體設備銷售額增速將分別達16%、10%，領先全球增速。

需注意的是，大陸本土晶圓廠擴產並未因疫情而放緩。據中芯國際公告、長江存儲官網，目前中芯南方14奈米晶圓月產能已提升至6千片，將逐步實現3.5萬片產能目標；長江存儲擴產及研發穩步推進，2020年128層QLC 3D NAND閃存研發成功並在終端產品上通過驗證。大陸本土晶圓廠逆周期擴產下境內設備需求有望保持較快增長。