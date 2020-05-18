聽新聞
test
0:00 / 0:00
4月70城房價指數年漲幅續收窄 月漲幅創半年新高
大陸國家統計局今（18）日公告，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增5.1%，漲勢延續55個月，漲幅續創2018年6月以來最低；月漲幅則擴大至0.5%，為半年新高。
路透報導，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數比3月上漲的有50個（上月為38個），持平的有九個（上月為10個），下跌為11個（上月22個）。
「隨著新冠肺炎疫情防控態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。」大陸統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，各地繼續堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但總體仍較為穩定。
數據顯示，一線城市北京、上海、深圳新房價格指數分別月跌0.3%，上漲0.6%和持平。
自2018年1月起，大陸國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言