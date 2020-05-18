4月70城房價指數年漲幅續收窄 月漲幅創半年新高

大陸國家統計局今（18）日公告，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增5.1%，漲勢延續55個月，漲幅續創2018年6月以來最低；月漲幅則擴大至0.5%，為半年新高。

路透報導，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數比3月上漲的有50個（上月為38個），持平的有九個（上月為10個），下跌為11個（上月22個）。

「隨著新冠肺炎疫情防控態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。」大陸統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，各地繼續堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但總體仍較為穩定。

數據顯示，一線城市北京、上海、深圳新房價格指數分別月跌0.3%，上漲0.6%和持平。

自2018年1月起，大陸國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。