西部大開發十年後再推升級板 企業IPO適用綠色通道

時隔10年，大陸國務院再推「西部大開發」政策升級板，祭出三十六項新舉措，包括：加大西電東送等跨省區重點輸電通道建設，完善北部灣港口建設 ，打造具有國際競爭力的港口群；提高西部地區直接融資比例，西部貧困地區企業IPO適用綠色通道政策；將在西部地區建設一批石油天然氣生產基地等財稅、金融、土地的政策利多。

大陸國務院17日發布《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》，全文超1萬字，共有七大方面三十六條意見。這是繼2010年《深入實施西部大開發戰略》發佈十年之後，再次以中共中央、國務院名義發佈的關於西部大開發的重磅文件。

值得注意的是，指導意見指出，要提高西部地區直接融資比例，支援符合條件的企業在境內外發行上市融資、再融資，通過發行公司信用類債券、資產證券化產品融資。

對西部貧困地區企業IPO首次公開發行上市、新三板掛牌、發行債券、並購重組等適用綠色通道政策。並在大西部地區落實全國統一的市場准入負面清單制度，推動「非禁即入」普遍落實。