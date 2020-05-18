世界功夫之城 佛山加快建設

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省佛山市政府15日印發「佛山市加快建設『世界功夫之城』實施方案」，將深入實施功夫築魂樹德工程、功夫傳承普及工程、功夫固本提振工程、功夫開發增值工程、功夫立名傳播工程。

中新社報導，作為黃飛鴻、葉問、李小龍等一批武術名家的故鄉，廣東佛山正在努力擦亮「功夫之城」這張文化名片。上述方案提出，至2022年，佛山全市武術人口要達到60萬人，從業人員超過1萬人；建成1個功夫中心，形成1至2個特色鮮明的功夫文化保護實驗區，舉辦至少4項具有廣泛影響力的功夫賽事，功夫標準規範明確，功夫傳承譜系清晰，構建1條完整的功夫文化旅遊產業生態鏈。

方案稱，要系統整理佛山現有的功夫名家資源，形成佛山功夫源流譜系、佛山功夫拳種目錄及佛山功夫大師名錄；搜尋各派別功夫傳承人，建立傳承人檔案資料和譜系圖；培養引進功夫教練、裁判和武術康養技術指導人員等，建設1支層次分明、各展所長的高水平功夫師資隊伍和傳承人隊伍。

佛山將支持社會力量興辦武術學校、武館，到2022年全市建成1至2家千人規模的武術學校，全市武校、武館培訓總人數達10萬人次，武術文化教育培訓市場初具規模。

方案還提出，佛山將籌劃建設集武術博覽、競賽表演、學術研究交流、高端人才培訓、功夫產品研發、功夫文化旅遊等功能於一體的功夫中心，並將之逐步打造成大陸國家級甚至國際級武術文化產業園區；全市將新建或改建10個功夫主題廣場；籌建佛山功夫博物館和嶺南武術文化研究中心。

此外，佛山將全力推動咏春拳申報大陸國家級非物質文化遺產，選擇條件成熟的武術項目申報各級非物質文化遺產。

廣東 遺產 裁判

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