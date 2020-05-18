食品冷鏈物流 兩岸標準應互通

從台灣標準的引進到落地、實施、拓展，登陸十餘年的台商宋可琪全程參與並見證了兩岸食品冷鏈物流的合作發展。宋可琪現為廈門正暘物流有限公司總經理。廈門正暘物流有限公司成立於2009年，是首批進駐廈門市翔安火炬高科技園區的台資專業物流企業。

中新社報導，十餘年前，廈門的冷鏈配送依賴的是「老三樣」—泡沫箱、冰袋和棉被。彼時，宋可琪正是看中了市場空白所蘊藏的巨大商機。逐漸地，蓄冷片、蓄冷箱、蓄冷櫃取代了「老三樣」，宋可琪陸續引進多溫層共同配送模式等多種物流技術。宋可琪說，「（好的冷鏈物流技術）可以在保障食品安全性的同時，增加企業效益」。

經過10多年發展，廈門正暘物流有限公司已成為服務多家兩岸知名企業的綜合性物流體。在宋可琪看來，這離不開兩岸行業標準的互聯互通。去年大陸發布的對台「26條措施」，明確台資企業可與大陸企業同等參與行業標準的制訂和修訂，促進兩岸標準互聯互通。

「廈門在兩岸行業標準互聯互通上已經先行先試。」廈門市標準化研究院副院長李振良說，早在2011年，廈門成為大陸確立的首批兩岸冷鏈物流產業合作試點城市之一。

2014年，廈門成立的「兩岸食品冷鏈物流標準化工作組」與台灣工業技術研究院、在廈台資企業，以及廈門市物流協會等，開始共同開展食品冷鏈物流系列標準的研究。宋可琪是參與其中的台籍專家之一。

在李振良看來，在現有的法律法規基礎上，兩岸推動行業標準制定，有助增進貨物通關的便利性、產品生產工藝的接近性，有利於企業降低生產成本、提高效率。宋可琪也認為，對企業來說，兩岸的行業統一標準愈多愈好，可讓企業落地更容易，人才引進更容易。 為深化兩岸行業標準互聯互通，許多台胞台企加入大陸「全國物流標委會冷鏈物流分標委兩岸食品冷鏈物流標準化工作組」。目前，該工作組中共有7名台籍專家、2家台灣行業協會、2家台資企業。

宋可琪表示，期待兩岸冷鏈物流標準發展所積累的「廈門經驗」逐步成為省標、國標，實現兩岸行業標準互通，甚至於兩岸標準共通所覆蓋的區域愈來愈廣、行業愈來愈多。