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整合優化寧波3個綜合保稅區獲批准

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省寧波市政府口岸辦公室15日發布消息，大陸國務院近日批准寧波梅山保稅港區整合優化為寧波梅山綜合保稅區、寧波出口加工區整合優化為寧波北侖港綜合保稅區、慈溪出口加工區整合優化為寧波前灣綜合保稅區。

中新社報導，2019年年初，大陸國務院推出「關於促進綜合保稅區高水平開放高質量發展的若干意見」，提出了21項任務舉措，包括培育綜合保稅區產業配套、營商環境等綜合競爭新優勢；加快綜合保稅區創新升級，推動綜合保稅區發展成為具有全球影響力和競爭力的加工製造中心、研發設計中心、物流分撥中心、檢測維修中心、銷售服務中心。

「同時獲批三個綜合保稅區，將有力推進寧波勇當浙江重要窗口建設模範生，助推寧波舟山港更好地發揮硬核力量作用。」寧波市口岸辦主任崔秀良表示，同時也將提升寧波對外開放的能級和水平，為寧波外向型經濟發展創造更加有利的政策環境。

崔秀良表示，成功轉型綜合保稅區，可以讓園區內的企業早日享受綜合保稅區政策紅利，吸引園區外的企業到園區入駐、吸引更多跨國企業轉移入駐。

此外，在受疫情衝擊外貿形勢嚴峻的大環境下，寧波三個海關特殊監管區域同時轉型綜合保稅區，有助於充分發揮海關特殊監管區域的開放窗口作用，利用寧波外向型經濟的雄厚基礎，推動形成寧波更高層次的開放型經濟新格局。

國務院 海關

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