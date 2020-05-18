陸今年將成為全球最大市場

大陸商務部前副部長魏建國近日受訪時指出，今年中國大陸消費規模有望達到45兆元（人民幣，下同），成為全球第一大市場；吸收外資也有望超過去年。

中新社報導，疫情催生了大批新業態、新模式。電商出現「井噴」，「五一」假期中國大陸電商銷售普遍快速增長，部分平台銷售增速超過40%；「直播帶貨」迅速竄紅，不少地方官員親自開啟「帶貨模式」。

魏建國稱，當前大陸快遞日均包裹已超過億件，今後物流還將進一步提速；電商正瞄準老人等潛力有待繼續開發的消費者群體；各地鼓勵消費政策力度不斷加碼，新型消費將持續快速增長，並引領全球消費市場。基於這些條件，今年大陸消費品零售總額有望從去年約40兆元增長到45兆元，超越美國成為全球第一大市場。

在他看來，如果大陸能抓住直播帶貨等新業態、新模式湧現帶來的機遇，不僅能够提振消費增長，對推動消費升級，實現高質量發展也有好處。魏建國提醒說，針對部分電商平台存在的假冒偽劣、以次充好等影響消費者信心、制約消費健康發展的弊病，應加大打擊力度，完善相關法律法規。

中國大陸外貿走勢目前備受關注。據官方數據，4月大陸出口同比大增8.2%，增速是去年同期兩倍有餘，似乎已近「否極泰來」；但3月以來歐美多國企業因疫情形勢嚴峻取消或推遲訂單，又使大陸外貿前景蒙上陰影。

對此，魏建國表示，大陸外貿的獨特優勢在於集加工貿易、一般貿易、跨境電商三種貿易方式於一體，有利於在出口受衝擊之際提供「減震墊」。特別是跨境電商疫情爆發以來發展迅速，今年大陸跨境電商有可能坐上全球頭把交椅。

他預計，2020年大陸外貿走勢將「前低後高」，吸收外資有望在去年基礎上增加到1500億美元，理由有三：其一，今年實施新外商投資法，更加重視對外資的促進和鼓勵；其二，大陸正在改善營商環境，有助於穩定全球投資者預期；其三，對投資者的吸引力已從成本轉向市場，外企在大陸投資可最大限度接近大陸龐大市場，實現利益最大化。