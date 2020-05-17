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美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國於當地時間5月15日對華為公司頒布出口管制新規。照片／北京晚報
美國於當地時間5月15日對華為公司頒布出口管制新規。照片／北京晚報

針對美國於當地時間5月15日對華為公司頒布出口管制新規，大陸商務部今（17）日回應，中方對此堅決反對。對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。中方將採取一切必要措施，堅決維護大陸企業的合法權益。

大陸商務部官網表示，美方動用國家力量，以國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害大陸企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

大陸商務部表示，中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件。中方將採取一切必要措施，堅決維護大陸企業的合法權益。

北京晚報報導，美國商務部15日宣布正擴大對華為的制裁力度，試圖切斷其與全球晶片商的聯繫。這一對華為「卡脖子」的最新舉動，露出與大陸高科技領域「脫鉤」的端倪。

儘管華為對此尚未作出正式回應，但5月16日上午華為心聲社區發布一條題為「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」的文章，並配上了一張圖。

路透報導，美國總統川普採取行動，加劇與大陸的緊張關係。美國商務部發表聲明說，它正在修改一項出口規則，「從戰略上嚴密瞄準華為對晶片的採購」，切斷華為破壞美國出口管制的努力。

華爾街日報稱，這項措施禁止使用美國軟體和技術的外國半導體製造商，在沒有獲得美國官員許可的情況下向華為提供產品。該措施可能會讓美國商務部有能力阻止台積電向華為供貨。

法新社援引美國官員的話說，新規定將有120天的寬限期。此後，任何發往華為或其附屬公司的晶片都需要有許可證。美國國務院一名高級官員稱，此舉不一定會令華為無法獲得這些產品，但需要獲得許可，讓華盛頓能夠對技術進行跟蹤。

北京 半導體 國務院

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