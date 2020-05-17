格力董明珠 直播帶貨7億破紀錄

格力電器董事長董明珠也搭上直播帶貨的風潮，日前登上京東直播，賣自家格力電器的商品，沒想到刷新自己紀錄，銷售額達到7.03億（人民幣，約9900萬美元），創下家電行業直播帶貨史上最高成交紀錄。

據南方都市報報導，直播帶貨風潮席捲中國，小到可樂、花生、餅乾，大到汽車、房子都能賣光，也讓各大短視頻和直播平台開始爭奪資源，搶占購買注意力。

繼之前羅永浩在抖音、李彥宏在百度App出場後，董明珠也搭檔產品評測大V王自如在京東直播。全場共有空調、冰箱、風扇、洗碗機等50多款產品，董明珠用數據和專業解釋為用戶帶去滿滿的「乾貨」。

「一個好的服務商要適應時代的變化，這個變化就是用戶滿意，用戶需要的就是我們要做的」，董明珠在直播中表示，這次疫情為格力帶來很多啟示，比如，格力線下有3萬經銷商，單單守著一個店，疫情爆發就受到很大衝擊。希望他們能把線上線下結合起來，「我這算是開了一個頭，替他們探路，希望他們也能逐步體驗線上的感覺」。

有意思的是，直播期間，京東集團高級副總裁、京東零售集團3C家電零售事業群總裁閆小兵還「空降」直播間，跟董明珠連線來了一次大佬對話。閆小兵說：「回顧雙方最初的合作，從產品到倉配，再到如今的創新營銷，我們是在推動中國本土企業從一個卓越走向下一個卓越，打造出屬於中國人自己真正的品牌力。 」

直播過程中，針對「國貨崛起」，董明珠表示：「企業的競爭力來自先進技術和消費者體驗。如果僅僅依賴引進技術，可能發展成為規模的企業、賺錢的企業，但不可能成為領先的企業。