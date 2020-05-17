脫貧攻堅之年…兩會是否設置經濟預期目標成看點

因新冠肺炎疫情而推遲的全國兩會將於21、22日登場，在今年特殊的國內外環境下，引發全球關注。而經濟議題是每年兩會的重頭戲，在疫情衝擊下，官方要不要設置、如何設置今年經濟社會發展主要預期目標，無疑是兩會核心看點。

本報系聯合報報導，今年也是決勝全面建成小康社會之年、脫貧攻堅決戰決勝之年，在今年僅剩200多天的情況下，官方將祭出哪些措施將疫情影響降到最低，包括金融、住房、養老、教育、醫療等攸關民生的議題，也將是今年兩會的重要議題。

如何在常態化疫情防控中全面推進復工，恢復正常經濟社會秩序，也將是兩會的重中之重。

新華社報導，對於兩會推遲至5月下旬舉行，是否影響年度計畫和預算相關工作，全國人大財政經濟委員會經濟室主任李命志16日表示，年度計畫、預算的編制和審查工作沒有停止，一直在有序推進。

李命志介紹，計畫、預算編制工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實中央經濟工作會議決策部署，圍繞實現「十三五」規畫目標任務，緊扣決戰決勝脫貧攻堅和全面建成小康社會奮鬥目標，制定經濟社會發展主要指標、政策取向和重要任務安排，提出預算收支安排。

李命志表示，在疫情防控常態化前提下，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

對於股市是否會有「兩會行情」，市場普遍預計政策力度或許會超過往年，今年2、3月間缺席的「兩會行情」極有可能會延後至5月下旬登場，如此一來「五窮月」非但不會應驗，還有望打破僵局，迎來反轉契機。

千波資產研究中心認為，中國股市確實有「五窮六絕」的魔咒，但今年可能不會應驗，原因在於「兩會行情」因突發事件影響遲遲未來，市場的正常節奏已被推後。

此外，中國國家主席習近平過去常在全國兩會發表涉台談話，而今年剛好落在蔡英文總統5月20日第二任就職後，習近平是否發表談話、如何表述？成為台海關注的焦點。