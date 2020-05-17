今年脫貧支票跳票？林毅夫：順延明年實現 完全可接受

北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫說，疫情嚴重衝擊經濟，將政策目標（全面脫貧建成小康社會）順延至明年實現，完全是可以接受的。

中共總書記習近平已多次要求今年要完成全體脫貧任務，這是共產黨對全國人民的莊嚴承諾，但突如其來的新冠疫情已嚴重衝擊全球與中國經濟，使此政策要達標變得異常艱難。

新浪財經報導，林毅夫15日在「消費券的中國實踐」發布會表示，為達到全面建成小康社會、到2020年實現國內生產總值比2000年翻兩番的目標，今年中國GDP增速要達到5.6%，這意味下半年必須要達到15%的GDP增速。

他認為，疫情嚴重衝擊宏觀經濟，雖然中國已復工復產，但疫情防控仍需常態化，預計第二季經濟僅僅出現緩慢復甦跡象，全面增長依賴於下半年。

林毅夫表示，下半年經濟增速如果可達到10%的增長，這樣全年經濟增速可達到3%，但與5.6%的增速目標仍有距離，並不是說沒有這個能力，他認為中國的財政政策和貨幣政策還有很大空間。林毅夫強調，新冠疫情發展無法預料，明年出現第二波疫情高峰期的可能性仍存在，因此應為明年留出空間。

他指出，今年全球經濟增速預測僅為-3%，中國今年能達到3%的經濟增速，已經足足比全球經濟增速高出六個百分點，已經是非常了不起的成績，將政策目標順延至明年實現，完全是可以接受的。

林毅夫還強調，新冠疫情不僅影響到需求面，也影響到供給面；不僅影響到農村，也影響到城市；不僅影響到中國國內，也影響到國際。因此除傳統基建項目外，還應推出保企業和保家庭的救濟政策。