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月內第3宗 香港先施百貨5億賣中資

世界日報 / 香港新聞組╱香港17日電
新冠肺炎疫情重創全球經濟，繼堡獅龍bossini 15日宣布賣盤予由內地商人李寧家族持有的非凡中國後，香港老牌百貨公司先施亦表示，獲內房股偉祿集團洽購。香港新聞組
新冠肺炎疫情重創全球經濟，繼堡獅龍bossini 15日宣布賣盤予由內地商人李寧家族持有的非凡中國後，香港老牌百貨公司先施亦表示，獲內房股偉祿集團洽購。香港新聞組

新冠肺炎疫情重創全球經濟，繼堡獅龍bossini 15日宣布賣盤予由內地商人李寧家族持有的非凡中國後，香港老牌百貨公司先施亦表示，獲內房股偉祿集團洽購。香港經濟日報報導，偉祿以每股0.3806港元，向先施提出全購，要約價較先施停牌前報0.35港元，溢價約8.7%，總代價5億港元。

連同bossini及新渡輪，不到半個月已有三家香港零售及公用企業被中資入主，情況罕見。明報報導，香港經濟環境轉弱，賣家多寧願套現為資金找新出路，買家更容易執平貨。消息人士表示，不排除會有中資企業進一步收購香港餐飲股。

據報導，先施為香港首家百貨公司，曾手執香港華資百貨業牛耳，但受到日資百貨挑戰，競爭日益劇烈，加上潮流轉變，先施陷入品牌老化危機，雖現任主席兼行政總裁馬景煊努力轉型，但經營未見起色，目前全港有旺角、中環、深水、油塘及荃灣五間零售店。

報導指出，先施買家偉祿於深圳從事房地產，主席林曉輝身兼多項公職，除了是本屆深圳市政協委員，亦是香港的士司機從業員總會（的總）榮譽會長，去年9月反修例運動期間，2000部的士掛上五星旗，沿港九新界等地巡迴行駛慶祝國慶，便是由的總發起。

報導稱，對於中資連環收購港企，有不願具名的財金界人士認為或出於「政治目的」。該人士說，以往中資收購多選香港殼股，且傾向尋找輕資產、員工較少的公司，但現時中資併購則反其道而行，全是知名度高、為香港貢獻一定經濟成就，而且員工數目數百人計的大企業，他認為中資是希望入股後可以提升其在香港的影響力。

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