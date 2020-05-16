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是否實施財政赤字貨幣化？大陸學界交火激烈

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
特別國債能不能向中國人民銀行發行？引發大陸學界熱議。圖/新華社資料照片
特別國債能不能向中國人民銀行發行？引發大陸學界熱議。圖/新華社資料照片

對於中國財政科學研究院院長劉尚稀倡議大陸應適度實施財政赤字貨幣化，上海市政府參事盛松成認為，大陸目前不宜採取財政赤字貨幣化，除非市場完全失靈。

特別國債能不能向中國人民銀行發行？此一問題引發大陸學界熱議，將此問題概括為財政赤字貨幣化，

第一財經報導，關鍵問題在於如何定義財政赤字貨幣化？大陸在什麼情況下才需採取此一行動。對此，上海市政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成認為，只有一種情況才能稱為財政赤字貨幣化，就是央行在一級市場直接購買政府債券，也就是所謂的直升機撒錢，即使是美國聯準會的無限QE（量化寬鬆），都不屬於該範疇。

盛松成認為，目前大陸的討論實際上已經偏離財政赤字貨幣化的範疇，而且央行透過一級市場或二級市場購買政府債券有很大的差異，央行在一級市場直接認購國債的直升機撒錢，與通常的透過二級市場購買政府債券，兩者是完全不同的。

盛松成強調，大陸目前並未出現嚴重市場失靈，也未阻礙財政政策與貨幣政策的正常施行，所以不應採取財政赤字貨幣化。

他解釋，大陸財政赤字率並不高，市場對國債的需求比較旺盛，國債發行順利，同時當前大陸貨幣政策調控正在由數量型向價格型轉變，貿然實行財政赤字貨幣化，容易引發市場信號混亂、價格扭曲、貨幣超發、財政失衡，埋下系統性風險隱患。

財政赤字貨幣化之所以在大陸引發熱議，除了海外央行的政策發展趨勢，另一原因也是各界對大陸經濟放緩表示擔憂。甚至有觀點認為全年增速可能為負。但盛松成認為，假如第2季經濟增速達到3%，3、4季分別將可能達到6%和7.7%，全年GDP或仍可達3%。

盛松成表示，當前大陸貨幣政策仍保持穩健，還有很多傳統貨幣政策工具可以運用，大陸財政赤字率也不高，市場對國債的需求比較旺盛，國債發行順利，所以無需財政赤字貨幣化。

財政赤字

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