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全面建成小康社會恐跳票？林毅夫：政策目標順延可接受

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
林毅夫認為，在城市地區發放消費券可發揮一石二鳥的作用。圖/新華社資料照片
林毅夫認為，在城市地區發放消費券可發揮一石二鳥的作用。圖/新華社資料照片

北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，大陸有能力使下半年GDP增速達到15%，但並沒有實行超規模財政貨幣刺激政策的必要，因為要為明年留出政策空間。

新浪財經報導，林毅夫15日在「消費券的中國實踐」發布會上，做上述表示。林毅夫說，為了達到全面建成小康社會、到2020年實現國內生產總值比2000年翻兩番的目標，今年大陸GDP增速要達到5.6%，這意味下半年必須要達到15%的GDP增速。

他認為，疫情嚴重衝擊宏觀經濟，雖然大陸已復工復產，但疫情防控仍需常態化，預計第二季經濟僅僅出現緩慢復甦跡象，全面增長依賴於下半年。

林毅夫表示，下半年經濟增速如果可達到10%的增長，這樣全年經濟增速可達到3%，但與5.6%的增速目標仍有距，並不是說沒有這個能力，他認為大陸的財政政策和貨幣政策還有很大空間。

林毅夫強調，目前新冠疫情發展無法預料，明年出現第二波疫情高峰期的可能性仍存在，因此大陸應為明年留出政策空間。

他指出，今年全球經濟增速預測僅為-3%，大陸今年能達到3%的經濟增速，已經足足比全球經濟增速高出6個百分點，已經是非常了不起的成績，將政策目標順延至明年實現，完全是可以接受的。

林毅夫還強調，新冠疫情不僅影響到需求面，也影響到供給面；不僅影響到農村，也影響到城市；不僅影響到大陸國內，也影響到國際。因此除了傳統的基建項目之外，還應推出保企業和保家庭的救濟政策。

林毅夫說，如果小微企業不能熬過去的話，那麼會造成社會失業問題，以後經濟重建就會非常困難。

他建議，對於企業，政府應推出稅收減免的優惠政策，並為其提供資金流動性支持，允許貸款延期支付等；對於農村家庭和農民工，要提高低保的救濟標準，保障其基本生活需求。

林毅夫還提及，在城市地區發放消費券可發揮一石二鳥的作用。消費券可間接增加城市家庭收入，也增加其消費的可能。另外，消費券的發放可傾向於幫扶受疫情影響嚴重的企業，實現為其吸引消費者，達到幫扶企業的作用。消費券既可以保家庭，也可以保企業，可謂一石二鳥。

林毅夫 疫情 消費券

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