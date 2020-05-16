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疫情衝擊中小企業 周小川：金融服務要更接地氣

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
周小川認為，金融市場和金融行業要提供更接地氣的金融服務。圖/新華社資料照片
周小川認為，金融市場和金融行業要提供更接地氣的金融服務。圖/新華社資料照片

中國人民銀行行長周小川今（16）日在2020清華五道口全球金融論壇上表示，這次新冠疫情主要是對中小企業的衝擊，產生失業等影響，過去金融機構和金融體系沒有太多思想準備和研究方面的準備，傳導機制不夠有效、執行機制有所欠缺。

證券時報報導，周小川表示，疫情是非常大的挑戰，如何使金融市場和金融行業提供更加接地氣的金融服務，需要更好地對接財政政策，畢竟疫情帶來的問題，除了總需求、供應鏈外，還包含需要救助的功能。

他建議，需要有原則明確的機制設計，能夠執行到基層，金融機構還應加強應急功能。另外，風險承擔機制越明確，執行越有利，同時要有足夠好的激勵機制，不僅僅是透過號召或行政命令來執行。

前證券監督管理委員會主席肖鋼表示，要把超大規模的市場潛力轉化為現實競爭力和生產力，還有很多工作需要做。在挖掘增量的潛力方面，應該加快城鎮化和配套基礎設施建設，提升城市公共的服務，擴大大都市圈建設。

肖鋼說，有測算顯示，城鎮化率每提升1個百分點，意味1,400萬人要進城，也就是相當於每年增加一個深圳。城鎮化的發展將會帶動房地產、基建、公共衛生、教育、醫療、環保等諸多行業的發展，這些行業的需求還會進一步釋放。

他表示，另外一方面，要加快數位化轉型，大力的發展新基建，發展產業互聯網，同時也不斷發展數位金融。在釋放存量方面，劃撥國有資產充實社保應該加大力度；降低社保繳費，釋放居民職工的現實消費需求。

清華大學五道口金融學院院長張曉慧認為，新冠肺炎疫情仍在全球持續蔓延，由此引發的前所未有的衝擊給金融發展帶來新的挑戰，必須始終保持清醒的頭腦。金融穩，經濟才能穩。大陸金融一方面要持續歷練抗風險的能力，防範境外金融風險向境內傳遞；另一方面，更要突出服務實體經濟的能力，在助力經濟復甦上繼續發力，幫扶中小企業渡過難關，推動新型基礎設施建設。

疫情 實體經濟 中國人民銀行

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