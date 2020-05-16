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楊瀾出任聯想集團獨董 年領33萬美元

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸電視節目主持人楊瀾。圖/取自澎湃新聞
大陸電視節目主持人楊瀾。圖/取自澎湃新聞

聯想集團15日晚間發布公告稱，知名主持人楊瀾獲委任為公司獨立非執行董事，特定任期為三年。

澎湃新聞報導，截至3月31日的財政年度，聯想集團支付的獨立董事薪酬為33萬美元。

公告顯示：聯想集團非執行董事的年度董事酬金為33萬美元，包括現金10萬美元及價值23萬美元的股權權益。聯想集團稱，支付董事酬金時，董事會已考慮可比較公司支付予獨立非執行董事的酬金水準、董事處理本公司業務所付出的時間，以及所承擔的職責及本公司獨立專業顧問提供的推薦意見。

簡歷顯示，楊瀾今年52歲，是大陸電視節目主持人及傳媒企業家，在業界約有三十年經驗。陽光媒體集團及陽光文化基金會聯合創辦人及主席，陽光媒體集團為民營媒體集團，其業務範圍包括製作影視節目、影視綜合行銷、教育、出版及文化旅遊規劃與大型文化演出創制等領域，業務遍及大陸、美國。

聯想集團指出，楊瀾對人工智慧進行深入的研究，發表紀錄片系列，並出版書籍。她現為國際特殊奧林匹克全球形象大使及全球董事、林肯中心總裁理事會成員及中國慈善聯合會副會長兼常務理事。她曾分別應邀出任北京申辦2008年奧運會和2022年冬季奧運會的陳述人，以及2010年上海世博會的形象大使。楊瀾同時被富比世雜誌評選為全球 100 位最具影響力的女性之一。

聯想集團

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