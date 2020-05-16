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新冠疫情防控 人行行長易綱：貨幣政策取得積極成效

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
易綱認為，從目前看，前期採取的一系列逆周期貨幣政策調節工作取得積極成效。圖/新華社資料照片
易綱認為，從目前看，前期採取的一系列逆周期貨幣政策調節工作取得積極成效。圖/新華社資料照片

中國人民銀行行長易綱在最新一期的「求是」雜誌撰文指出，人行為新冠疫情防控和金融市場平穩運行營造良好的貨幣金融環境，目前看，前期採取的一系列逆周期貨幣政策調節工作取得積極成效。

易綱在這篇題為「用好金融支持政策 推動疫情防控和經濟社會發展」的文章指出，人行為疫情防控和金融市場平穩運行營造良好的貨幣金融環境，一是在總量上，超預期投放流動性。二是在價格上，有序引導貨幣、信貸等金融市場利率下行。

他認為，從目前看，前期採取的一系列逆周期貨幣政策調節工作取得積極成效。一是貨幣信貸和社會融資規模保持合理較快增長，企業融資成本下降。二是金融市場如期開市，股市、匯市等都經受住考驗。

易綱指出，當前疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，經濟社會秩序加快恢復。但是境外疫情擴散蔓延，並對世界經濟金融產生重大不利影響，給大陸經濟發展帶來新的挑戰。他認為，大陸經濟規模大、韌性足、迴旋空間較大，保持經濟金融平穩發展大局具有很多有利條件。

他稱，人行將充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，為穩企業保就業和實體經濟發展提供有力支持；加強貨幣政策逆周期調節，更加注重靈活適度，維護金融市場穩定，推動實現疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

易綱表示，用好金融支持政策，既要顧眼前，還要惠長遠。中國人民銀行繼續推進金融供給側結構性改革，在不斷提高金融風險防範化解能力的同時，使金融改革的步伐越邁越快，把金融開放的大門越開越大。

實體經濟 疫情 易綱

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