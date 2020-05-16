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上月工業增加值轉正

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
陸4月工業增加值年增3.9%，結束今年前三個月負增長。 路透
陸4月工業增加值年增3.9%，結束今年前三個月負增長。 路透

大陸4月工業生產由減轉增，製造業增速回升明顯。

國家統計局昨（15）日指出，受到高技術製造業增加值年增逾10%帶動，4月工業增加值年增3.9%，結束今年前三個月負增長且轉正，代表伴隨著復工復產大力推進，大陸工業動能正快速恢復，穩增長政策奠基效應正在釋放中。

不過，消費和投資與上年相比仍在負增長，雖然降幅大幅收窄，歐美疫情對外需、產業鏈和部分行業的衝擊尚未完全體現出來，調查失業率也有所回升，代表大陸經濟恢復不會一帆風順，可能還會出現反復。

分析人士認為，未來政策著力點還是應該放在激發內需上。

路透援引招商證券宏觀分析師張一平表示，工業領域恢復速度最快的是高技術製造業，前四月累計增速已經回正了，基建投資需求釋放也比較快，和基建相關的行業例如金屬製品業、通用和專用設備製造業表現都比較好，還有汽車製造業都在恢復。

他認為，3月和4月出口較好可能還是訂單都是疫情前簽的，考慮到歐洲5月剛開始復工，4月美國疫情還比較嚴重，估計大陸經濟下半年才能回到一個比較正常的狀態，第2季與上季相比有改善，但與上年相比還是有壓力。

國家統計局公布，4月工業增加值年增3.9%，其中，高技術製造業增加值年增10.5%，帶動製造業整體增加值上升5%；4月社會消費品零售總額年減7.5%，但較3月收窄8.3個百分點。

1到4月固定資產投資年減10.3%，跌幅比前三月收窄5.8個百分點；4月城鎮調查失業率為6%，31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，均比3月上升0.1個百分點。

國家統計局發言人劉愛華認為，工業生產4月出現轉正，但與往年正常水平和長期趨勢仍有一定差距，其他指標例如投資、零售、出口和服務業等都處於下降的狀態。

她指出，疫情衝擊帶來的影響仍有挑戰，不但取決於大陸復工復產進度，可能還受到外部疫情影響，目前經濟發展的走勢還需要觀察。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，受海外疫情影響，出口壓力、產業鏈壓力在第2、3季都會持續體現，海外需求減弱和供應鏈中斷對大陸某些行業的影響還剛開始，未完全體現。

疫情 失業

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