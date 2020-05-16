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人行本月降息機率低

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行祭出年內第三次降準的第二階段，昨（15）日全面實施，到位資金人民幣2,000億元，人行同時縮量續作人民幣1,000億元的1年期MLF（中期借貸便利），利率與上次持平，分析師認為，這意味5月降息落空。

人行4月3日宣布對農村商業銀行等中小型銀行實施定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約人民幣4,000億元。

人行年內第三次降準的第二階段昨實施後，人行昨也進行人民幣1,000億元中期借貸便利（MLE）操作，利率維持在2.95%不變。

對於人行對MLF的縮量續作，分析師認為，這意味5月降息落空，20日的貸款市場報價利率（LPR）很大機率將會保持不變。不過考慮到當前經濟金融形勢，貨幣政策寬鬆方向沒有改變，未來降準、降息仍將適時啟動。

界面新聞引述中信證券固定收益首席分析師明明表示，從量上看，目前流動性總體比較寬裕，加上昨實施的定向降準，這可能是人行選擇縮量續作MLF的原因。

他認為，考慮到今年以來MLF利率下降較快，短期內繼續調降利率的必要性不大，而且人行提出更多要靠改革降成本，價格工具的節奏其實發生變化。另外，從匯率穩定的角度來看，美元近期表現強勢，價格型政策有適當放緩的需求。

人民幣 中國人民銀行

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