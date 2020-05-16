台企聯：爭取減免所得稅

大陸全國台企聯總會長李政宏表示，大陸昨發布的助力台企「11條」措施，具強大的政策宣示意義。其中，「乾貨」不少，最重要的就是減免稅費，其中以分配利潤直接投資，暫不徵收所得稅，讓許多台商可以緩口氣。他透露，台企聯將進一步爭取減免所得稅。

昨天下午，大陸國台辦等部門舉行「助力台企十一條暨台商參與新基建政策說明會」，北京、上海等九個城市的數百名台商透過視訊參加會議。

李政宏表示，視訊會議先由大陸國台辦主任劉結一講話，對台商在疫後遇到困難，劉結一強調，將支持台企、給台資企業同等待遇，確保台企的合法權益；隨後由大陸商務部說明11條內容，以及大陸工信部等部門說明大陸「新基建」，這是大陸下階段國家建設的重點。

李政宏強調，在兩岸目前形勢和疫情下，助力台企的「11條」措施，代表北京當局重視台商，支持台企的決心，對大陸各部門和各省有很高的政策指導意義。

以鼓勵台商增資擴產為例，投資所得利潤再進行投資，暫緩徵收所得稅，這對台商有誘因，讓台商能擴大投資。李政宏強調，未來台企聯將進一步爭取，完全減免這百分之十的稅。

在融資的部分，李政宏表示，融資難是台商的老問題，這次北京當局表態支持，各地方也會支持加強。對符合條件的台企在「科創板」上市，他相信，有了政策支持，官方輔導力度一定會加強。

另外，「新基建」是大陸未來建設重點，例如5G、工業互聯網、人工智慧等，希望擴大台商參加，且鼓勵台灣高端人才參與積體電路、工業軟體、信息系統，這會是下階段台商在大陸獲得飛躍發展的機會。

上海台商協會副會長蔡世明表示，這說明大陸在拚經濟時沒有忘記帶著台商，況且新基建拉動GDP，是對台商開大門。

不過，有台商會長私下透露，「11條」說明大陸對台商復工復產有政策支持，但多是原則性說明，台商害怕仍然是「看得到吃不到」。

還有台商會長稱，稅費減免力度不夠，例如社會保險（五險一金）只減半徵收。目前台商，尤其是服務業和製造業，沒訂單、沒原料，生存下去都困難，只有這樣的減免，遠不敷所需。