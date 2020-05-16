快訊

今高溫36度！下周二起鋒面徘徊 吳德榮：慎防致災性降雨

國中會考今天登場 近21萬考生須戴口罩配合量體溫

豐巢董座追求極致…踢鐵板

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
豐巢科技董事長徐育斌。
豐巢科技董事長徐育斌。

大陸智慧快遞櫃成本高、盈利難，快遞櫃龍頭豐巢科技能在五年內發展成為市占第一，公司董事長徐育斌曾說：「那是因為把堅持的事情做到極致。」

只是豐巢科技最近向用戶收取超時費，遭到愈來愈多社區抵制，他或許始料未及。第一財經日報報導，為提升快遞櫃使用率，豐巢自5月起開始實行「快遞存放12小時以上向用戶收取人民幣0.5元保管費」的規定，還推出了「人民幣5元包月會員計畫」，引起許多社區的抵制，上海、杭州等地區都陸續關閉了豐巢快遞櫃。

豐巢目前只向快遞員收費，收費模式分為兩類，一個是排隊使用，每次收取人民幣0.3元左右的費用，只要有空的櫃口，快遞員均可使用；另一個是快遞員租用固定數量的櫃口，一天內可多次反復使用，這種模式適用於派件量較大的快遞員。

騰訊財經報導，豐巢與中郵速遞易分別為當前市場占有率最高的快遞櫃營運商，豐巢日前收購中郵速遞後，市場占有率達69%。

但與之形成鮮明對比的是，豐巢2020年第1季未經審計的營收為人民幣3.34億元，虧損人民幣2.45億元；自2015年6月成立以來，豐巢虧損計約人民幣20億元。

徐育斌曾在2018年講述成立快遞櫃初衷時說：「快遞員一天多次往返快遞點部，在路上的時間消耗非常大，希望透過這個櫃子產品，讓快遞員存儲要派送的包裹，從而有更多時間去服務客戶。」不過這樣想法後來發生了變化，由客戶自己把快遞取出來。他並引用後台監測數據指出，40%的快件都會在投入快件箱後的四小時內被取走，而晚上80%的櫃口都是閒置，這也代表如果快遞員和消費者的互動足夠好的話，平均每個櫃口每天的使用效率，可達現在的1.5倍甚至二倍以上。

大陸新科技網站億歐網報導，2009年徐育斌被派往南韓考察國際快遞四大家族，他看到DHL在當時人均每天可以處理120個包裹，比大陸每天處理70到80個還要強，原因正是DHL的櫃子與學校、機構合作，作為收派快遞的載體大大提升了效率，也就成為他腦海裡快遞櫃的雛形。

徐育斌指出，這櫃子也是研究了六到七年才投放到市場中，「我當時想，這就是我們未來的機會，大陸電商蓬勃發展，末端物流智慧交付的需求將會非常強烈。」

人民幣 電商

延伸閱讀

土耳其律師控告中國 隱匿疫情導致損失

劉結一：兩岸形勢嚴峻 正義必定戰勝邪惡

NCC下禁令 騰訊、愛奇藝等大陸OTT TV不得在台打廣告

鴻海處分大陸智慧音箱新創 獲利逾6億元

相關新聞

陸「支持台企11條」 邀參與新基建

為應對新冠肺炎疫情對台資企業的衝擊，大陸國台辦、發改委等十部門昨天發布「關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項...

台商：11條有感 就怕吃不到

大陸全國台企聯總會長李政宏表示，大陸昨發布的支持台企「十一條」措施，具強大的政策宣示意義。其中，「乾貨」不少，最重要的就...

台企聯：爭取減免所得稅

大陸全國台企聯總會長李政宏表示，大陸昨發布的助力台企「11條」措施，具強大的政策宣示意義。其中，「乾貨」不少，最重要的就是減免稅費，其中以分配利潤直接投資，暫不徵收所得稅，讓許多台商可以緩口氣。他透露，台企聯將進一步爭取減免所得稅。

人行本月降息機率低

中國人民銀行祭出年內第三次降準的第二階段，昨（15）日全面實施，到位資金人民幣2,000億元，人行同時縮量續作人民幣1,000億元的1年期MLF（中期借貸便利），利率與上次持平，分析師認為，這意味5月降息落空。

上月工業增加值轉正

大陸4月工業生產由減轉增，製造業增速回升明顯。

豐巢董座追求極致…踢鐵板

大陸智慧快遞櫃成本高、盈利難，快遞櫃龍頭豐巢科技能在五年內發展成為市占第一，公司董事長徐育斌曾說：「那是因為把堅持的事情做到極致。」

中移動新掌門 要拯救獲利

中國移動11日宣布由集團副總經理兼總會計師董昕出任總經理，懸缺八個月的總座終於底定。

強力反擊 陸擬祭出美商黑名單

針對美國政府醞釀對華為進一步打壓措施，中國大陸鷹派媒體環球時報引述消息人士稱，陸方反制措施包括對高通、思科、蘋果等美商進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

陸委會：政治統戰宣傳 嚴肅看待

針對大陸官方對台商提出的十一條支持措施，陸委會昨天晚間表示，多為原則方向性內容，政府相關單位嚴肅看待，呼籲陸方應確實瞭解...

劉結一：兩岸形勢嚴峻 正義必定戰勝邪惡

大陸國台辦主任劉結15日強調，當前台海形勢更加複雜嚴峻，許多台商朋友深感憂心，許多台胞在島內受到無端刁難。中國統一的大勢...

陸對台商推出支持措施 陸委會：政治統戰宣傳

針對大陸官方對台商提出的11條支持措施，陸委會今（15）日晚間表示，多為原則方向性內容，政府相關單位嚴肅看待，呼籲陸方應...

國台辦發布11項措施 助台商減稅貸款拓內需參新基建

為應對新冠肺炎疫情對台資企業的衝擊，大陸國台辦、發改委等10部門，15日發布11項措施，涵蓋對台商減稅、減免社保費用、解...

熱門新聞

挺台企科創板上市和參與新基建 國台辦頒布11條措施

bossini變陸資 港幣4,700萬元賣給李寧旗下非凡中國

「撐住呀手足！」 香港首名承認暴動罪示威者判刑4年

招名威課堂發言風波 中原大學：歧視言論被模糊

法國計畫對台軍售 陸國防部：堅決反對

川普喊切斷中美關係 陸外交部盼中美相向而行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。