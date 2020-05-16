豐巢董座追求極致…踢鐵板

大陸智慧快遞櫃成本高、盈利難，快遞櫃龍頭豐巢科技能在五年內發展成為市占第一，公司董事長徐育斌曾說：「那是因為把堅持的事情做到極致。」

只是豐巢科技最近向用戶收取超時費，遭到愈來愈多社區抵制，他或許始料未及。第一財經日報報導，為提升快遞櫃使用率，豐巢自5月起開始實行「快遞存放12小時以上向用戶收取人民幣0.5元保管費」的規定，還推出了「人民幣5元包月會員計畫」，引起許多社區的抵制，上海、杭州等地區都陸續關閉了豐巢快遞櫃。

豐巢目前只向快遞員收費，收費模式分為兩類，一個是排隊使用，每次收取人民幣0.3元左右的費用，只要有空的櫃口，快遞員均可使用；另一個是快遞員租用固定數量的櫃口，一天內可多次反復使用，這種模式適用於派件量較大的快遞員。

騰訊財經報導，豐巢與中郵速遞易分別為當前市場占有率最高的快遞櫃營運商，豐巢日前收購中郵速遞後，市場占有率達69%。

但與之形成鮮明對比的是，豐巢2020年第1季未經審計的營收為人民幣3.34億元，虧損人民幣2.45億元；自2015年6月成立以來，豐巢虧損計約人民幣20億元。

徐育斌曾在2018年講述成立快遞櫃初衷時說：「快遞員一天多次往返快遞點部，在路上的時間消耗非常大，希望透過這個櫃子產品，讓快遞員存儲要派送的包裹，從而有更多時間去服務客戶。」不過這樣想法後來發生了變化，由客戶自己把快遞取出來。他並引用後台監測數據指出，40%的快件都會在投入快件箱後的四小時內被取走，而晚上80%的櫃口都是閒置，這也代表如果快遞員和消費者的互動足夠好的話，平均每個櫃口每天的使用效率，可達現在的1.5倍甚至二倍以上。

大陸新科技網站億歐網報導，2009年徐育斌被派往南韓考察國際快遞四大家族，他看到DHL在當時人均每天可以處理120個包裹，比大陸每天處理70到80個還要強，原因正是DHL的櫃子與學校、機構合作，作為收派快遞的載體大大提升了效率，也就成為他腦海裡快遞櫃的雛形。

徐育斌指出，這櫃子也是研究了六到七年才投放到市場中，「我當時想，這就是我們未來的機會，大陸電商蓬勃發展，末端物流智慧交付的需求將會非常強烈。」