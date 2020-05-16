中移動新掌門 要拯救獲利

中國移動11日宣布由集團副總經理兼總會計師董昕出任總經理，懸缺八個月的總座終於底定。

業界大多認為，董昕獲得晉升是一項很有深意的人事安排，除了有利於集團和各省的協同，也有利於公司進一步推動降本增效。公開資料顯示，董昕今年53歲，1989年畢業於北京郵電大學，並擁有澳洲國立大學、上海交通大學等學校的管理學高等學位，他有多年豐富的電信行業及財務管理經驗。

董昕曾經擔任原郵電部財務司企業財務處副處長、原資訊產業部經濟調節與通信清算司經濟調節處處長，中國移動集團財務部總經理，海南移動董事長、總經理，河南移動董事長、總經理，北京移動董事長、總經理，中國移動集團副總經理、總會計師等職務。

董昕2013年升任中國移動集團副總經理，今年以來，他曾多次在媒體上曝光。從這一點來看，董昕在媒體上頻繁出現，或許是中國移動在為他的新職暖身。今年1月，在中國移動集團的媒體溝通會上，董昕表示，今年中國移動將深化開放合作，力爭在第4季實現SA商用。

2月工信部召開關於加快推進5G發展工作電視電話會議。董昕在會中表示，中國移動將確保今年5G建設發展目標不變，保持5G發展領先優勢。4月，三大電信業者共同發布《5G消息白皮書》，董昕也在會中發表談話。

去年中國移動交出的成績單令人不盡滿意，全年營收年增僅1.2%，淨利年減9.5%。去年10月，中國移動前總經理李躍因年滿60歲退休，總座位子已經懸缺將近八個月。

通信行業資深顧問尚斌認為，董昕獲得晉升是很有深意的人事安排。首先是他有多個省公司的任職經歷，既有規模相對小的省級公司，也有排名靠前的一類公司。這將有利於解決一直困擾的集中化管理和個性化營運之間的矛盾，有利於集團和各省的協同。

其次，董昕之前擔任總會計師，熟悉現代公司財務制度，將有利於中國移動進一步推動降本增效。

尤其是今年是三大電信業者建設5G的「大年」，如何科學配置資源，合理布局，細分場景精準投入、精準建設，既確保滿足公司實際轉型發展需要，又實現資源效能最大化，一位「會算帳」的執行官至關重要。