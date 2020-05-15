劉結一：兩岸形勢嚴峻 正義必定戰勝邪惡

大陸國台辦主任劉結15日強調，當前台海形勢更加複雜嚴峻，許多台商朋友深感憂心，許多台胞在島內受到無端刁難。中國統一的大勢是不可撼動的。在兩岸同胞共同努力下，主流必定壓倒逆流，正義必定戰勝邪惡。

據中國台灣網，劉結一15日下午在北京和台商會長們召開視訊會議時表示，在大家共同努力下，沒有一名在大陸台胞因感染新冠病毒而失去寶貴生命，沒有一家台企發生聚集性感染，沒有一項台胞台企的求助訴求未獲得及時回應。

他強調，大陸同樣關心台灣同胞的疫情防控，安排台灣專家到武漢實地考察確診病患診治和疫情處置情況，持續向台灣疾控部門分享疫情信息和防控技術資料，截至5月14日已通報疫情信息151次。

為更好幫助台商台企盡快克服疫情帶來的不利影響，發展改革委、國台辦等十個部委今天聯合發出《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》，推出11條幫助台企發展的政策措施，包括幫扶台企復工復產。

劉結一表示，大陸經濟韌性強勁，保持著穩中向好、長期向好的基本趨勢。他說，疫情對兩岸經濟合作雖帶來一定消極影響，但兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變，融合發展的勢頭不會減弱。

他指出，今年 1至4月，兩岸貿易保持增長，金額達718.2億美元，同比增長5.6%。 4月台灣對外出口出現下滑，但對大陸（含香港）出口同比增長14.0%，占台灣出口總額的44.4%，這個比例前所未有。一些知名台企加大對大陸投資增資，多個大項目接連上馬，表明大陸過去是、現在是、將來仍然是台商投資興業的最佳選擇。

大陸將為台商台企參與大陸新基建提供更多便利和支持。劉結一說，新基建將催生眾多新產業、新網路、新設施、新平台、新終端，提速信息消費、網路消費、平台消費、智慧消費等新興需求。這些都為台商台企在大陸發展開闢新空間，增添新動力。台灣企業在積體電路及電子信息相關產業領域具有較好的發展基礎和較強的競爭力，理應發揮優勢、率先參與，從中獲得巨大發展機遇和空間。