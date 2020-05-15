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陸對台商推出支持措施 陸委會：政治統戰宣傳

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
陸委會呼籲陸方應確實瞭解並解決台商因疫情所面臨的實際問題。圖/聯合報系資料照片
陸委會呼籲陸方應確實瞭解並解決台商因疫情所面臨的實際問題。圖/聯合報系資料照片

針對大陸官方對台商提出的11條支持措施，陸委會今（15）日晚間表示，多為原則方向性內容，政府相關單位嚴肅看待，呼籲陸方應確實瞭解並解決台商因疫情所面臨的實際問題，具體落實對台商復工復產、投資及權益保障，而非口惠而實不至的政治統戰宣傳，或藉機拉攏台商協助其經濟發展。

陸委會表示，對於台商因疫情在大陸經營面臨的問題，政府相關單位已持續瞭解及協助，因應疫情產生全球及兩岸產業及經濟情勢變化，多數台商已加速多元布局、分散風險，政府將持續提供台商回台投資優惠、資金匯回，全球布局資訊及協處等作為。

台商 疫情

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