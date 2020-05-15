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挺台企科創板上市和參與新基建 國台辦頒布11條措施

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
台企微盟電子昆山廠桌上型電腦組裝流水線。圖/新華社
台企微盟電子昆山廠桌上型電腦組裝流水線。圖/新華社

包括國家發改委、國務院台辦等十部門，15日聯合印發通知，提出11條具體措施，幫助台商台企應對疫情和復工復產，其中並提到，鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市融資，為符合條件的科創型台資企業在科創板上市提供支持。

新華社報導，包括國家發展改革委、國務院台辦、工信部、財政部、人社部、自然資源部、商務部、人民銀行、銀保監會、證監會十部門，聯合印發「於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知」（簡稱「通知」）。

「通知」提出，持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資專案、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設。

以及支持台資企業穩外貿、有效引導台資企業拓展內銷市場、全面落實稅費減免政策、強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產、充分保障台資專案合理用地需求、有力支持台資中小企業發展、主動做好台資企業服務工作等共11條具體措施。

「通知」第8條強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產方面提到，落實金融支持防控疫情相關政策，為受疫情影響較大的台資企業提供優惠的金融服務。

發揮國有控股小額貸款公司等地方金融組織的作用，加大信貸支持力度，滿足台資企業差異化金融需求。

鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市融資，為符合條件的科創型台資企業在科創板上市提供支持。鼓勵台灣金融機構把握大陸金融領域自主開放新機遇，參與兩岸金融合作。

其中也有多條措施也鼓勵台資企業，參與新型和傳統基礎設施建設（新基建）。

上海台商協會副會長蔡世明表示，「助力台企11條暨台商參與新基建政策說明會」，15日下午在北京、上海等共9個城市，由數百名台商，透過視訊連線的方式參加會議。

蔡世明指出，大陸至少在拼經濟時沒有忘記帶著台商，況且新基建拉動GDP，是對台商開大門。

疫情 國務院

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